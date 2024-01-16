Київ Цифровий не працює: що відомо про збій роботи застосунку

У роботі програми Київ Цифровий стався збій. Користувачі зазначають, що низка послуг недоступні, зокрема й купівля квитка на проїзд.

Збій у Київ Цифровий: що відомо

Про збій у Київ Цифровий почали скаржитися користувачі мережі. Так, вони публікують знімки, де в застосунку під час купівлі квитка на проїзд або поповнення картки з’являється помилка.

– Щось не спрацювало. Напишіть у підтримку, щоб виправили, – повідомляється користувачам у додатку.

Крім того, користувачі повідомляють про відсутність повідомлення про відбій тривоги, який був нещодавно. Є й інші скарги в коментарях:

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Додаток не працює! Видалила, щоб оновити, тепер навіть не встановлюється!

Додаток не працює. І як пропонуєте транспортну карту поповнювати? Зробили казна-що – раніше квитки можна було купувати в кіосках на зупинках. А тепер як? Додаток падає – і все?

Не працює сьогодні додаток, як можна перевірити з вашого боку, чи все гаразд?

На Facebook-сторінці додатка заявили, що сталася невелика аварія.

– Невелика аварія. Київ Цифровий може тимчасово не відповідати на ваші запити. Наш технічний відділ уже працює над усуненням збою і робить усе можливе, щоб сервіси повернулися до життя. Щойно все налагодиться, ми вам одразу повідомимо, – повідомили користувачам.

Це вже не перший випадок збою в роботі українських додатків на початку 2024 року. 9 січня стався збій у роботі Монобанку. Користувачі мережі повідомляли, що не можуть зайти в застосунок. На щастя, проблему оперативно усунули і сервіс почав працювати у звичайному режимі.