Київ Цифровий не працює: що відомо про збій роботи застосунку

У роботі програми Київ Цифровий стався збій. Користувачі зазначають, що низка послуг недоступні, зокрема й купівля квитка на проїзд.
Збій у Київ Цифровий: що відомо
Про збій у Київ Цифровий почали скаржитися користувачі мережі. Так, вони публікують знімки, де в застосунку під час купівлі квитка на проїзд або поповнення картки з’являється помилка.
– Щось не спрацювало. Напишіть у підтримку, щоб виправили, – повідомляється користувачам у додатку.
Крім того, користувачі повідомляють про відсутність повідомлення про відбій тривоги, який був нещодавно. Є й інші скарги в коментарях:
- Додаток не працює! Видалила, щоб оновити, тепер навіть не встановлюється!
- Додаток не працює. І як пропонуєте транспортну карту поповнювати? Зробили казна-що – раніше квитки можна було купувати в кіосках на зупинках. А тепер як? Додаток падає – і все?
- Не працює сьогодні додаток, як можна перевірити з вашого боку, чи все гаразд?
На Facebook-сторінці додатка заявили, що сталася невелика аварія.
– Невелика аварія. Київ Цифровий може тимчасово не відповідати на ваші запити. Наш технічний відділ уже працює над усуненням збою і робить усе можливе, щоб сервіси повернулися до життя. Щойно все налагодиться, ми вам одразу повідомимо, – повідомили користувачам.
Це вже не перший випадок збою в роботі українських додатків на початку 2024 року. 9 січня стався збій у роботі Монобанку. Користувачі мережі повідомляли, що не можуть зайти в застосунок. На щастя, проблему оперативно усунули і сервіс почав працювати у звичайному режимі.