Київ Цифровий не работает: что известно о сбое работы приложения

В работе приложения Київ Цифровий случился сбой. Пользователи отмечают, что ряд услуг недоступны, в том числе и покупка биллета на проезд.

Сбой в Київ Цифровий: что известно

О сбое в Київ Цифровий начали жаловаться пользователи сети. Так, они публикуют снимки, где в приложении во время покупки биллета на проезд или пополнения карты появляется ошибка.

— Что-то не сработало. Напишите в поддержку, чтобы исправили, — сообщается пользователям в приложении.

Кроме того, пользователи сообщают об отсутствии уведомления об отбое тревоги, который был недавно. Есть и другие жалобы в комментариях:

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Приложение не работает. И каким образом предлагаете транспортную карту пополнять? Сделали непонятно что — раньше билеты можно было покупать в киосках на остановках. А теперь как? Приложение падает — и все?

Не работает сегодня приложение, как можно проверить с вашей стороны, все ли в порядке?

На Facebook-странице приложения заявили, что случилась небольшая авария.

— Небольшая авария. Київ Цифровий может временно не отвечать на ваши запросы. Наш технический отдел уже работает над устранением сбоя и делает все возможное, чтобы сервисы вернулись к жизни. Как только все наладится, мы вам сразу сообщим, — сообщили пользователям.

Это уже не первый случай сбоя в работе украинских приложений в начале 2024 года. 9 января случился сбой в работе Монобанка. Пользователи сети сообщали, что не могут зайти в приложение. К счастью, проблему оперативно устранили и сервис начал работать в обычном режиме.