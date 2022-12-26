В Україні створили мобільну гру, в якій можна побити Путіна – Kick the Pu. Так, диктатора можна покарати у цифровому просторі за допомогою ПЗРК Javelin або кинути гранату під ноги.

Програму можна безкоштовно звантажити як на Android, так і на iOS – у Google Play та App Store відповідно.

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Відомо, що незвичайну програму створили українські IT-фахівці та білоруські програмісти. Гравці в Kick the Pu також допомагають і ЗСУ — гроші з реклами, яка показується гравцям, підуть на допомогу нашим військовим. Втім, можна допомогти й самому – для цього потрібно купити преміум версію за $1. Кошти також підуть нашим захисникам.

– У березні 2022 року ми вирішили зробити просту антистрес-гру з Путіним для всіх українців. Ми зібрали команду розробників з українців та білорусів, і вже у квітні було створено першу версію. Тоді почався довгий і складний процес публікації додатків у App Store та Google Play – розповідає один із розробників Влад Сень.

У грі можна побити не лише Путіна, а й Лукашенка, кадирівця чи чмоню – крихітного мобілізованого росіянина. Цілком можливо, що негативних персонажів у грі стане більше – можуть з’явитися Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Маргарита Сімоньян, Дмитро Медведєв, Антон Красовський, Сергій Шойгу та Дмитро Кисельов.

Відомо, що адміністрація магазинів додатків багато разів відхиляла заявку на публікацію, а апеляцію довелося подавати понад 15 разів.