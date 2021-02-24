Закрита соцмережа Clubhouse знайшла розробника, який займатиметься створенням Android-версії застосунку.

Clubhouse для Android-користувачів створюватиме Мопева Огундипе, яка з 2014 року займається розробкою програмного забезпечення для Google.

– Якщо ви знаєте мене, то, ймовірно, ви знаєте, яка у мене думка про додатки, які доступні тільки для iOS. Так що я дуже рада стати частиною команди і зробити вечірку для Android, – повідомила дівчина у Twitter.

Компанія почала займатись розробкою Android-версії після того, як отримала інвестиції на суму $100 млн у січні 2021 року.

На сьогодні доступ до соцмережі мають тільки власники iPhone і виключно за запрошенням авторизованих користувачів.

Витік даних у Clubhouse

Про витік даних із Clubhouse стало відомо 23 лютого.

Одному користувачеві вдалося потрапити одразу в декілька аудіокімнат і отримати доступ до розмов, які він транслював на інший сайт.

Clubhouse запевнив, що заблокував користувача і встановив нові заходи безпеки.