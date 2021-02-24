Закрита соцмережа Clubhouse знайшла розробника, який займатиметься створенням Android-версії застосунку.
Clubhouse для Android-користувачів створюватиме Мопева Огундипе, яка з 2014 року займається розробкою програмного забезпечення для Google.
– Якщо ви знаєте мене, то, ймовірно, ви знаєте, яка у мене думка про додатки, які доступні тільки для iOS. Так що я дуже рада стати частиною команди і зробити вечірку для Android, – повідомила дівчина у Twitter.
Компанія почала займатись розробкою Android-версії після того, як отримала інвестиції на суму $100 млн у січні 2021 року.
На сьогодні доступ до соцмережі мають тільки власники iPhone і виключно за запрошенням авторизованих користувачів.
Витік даних у Clubhouse
Про витік даних із Clubhouse стало відомо 23 лютого.
Одному користувачеві вдалося потрапити одразу в декілька аудіокімнат і отримати доступ до розмов, які він транслював на інший сайт.
Clubhouse запевнив, що заблокував користувача і встановив нові заходи безпеки.