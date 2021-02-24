Закрытая соцсеть Clubhouse нашла разработчика, который будет заниматься созданием Android-версии приложения.

Clubhouse для Android-пользователей будет создавать Мопева Огундипе, которая с 2014 года занимается разработкой программного обеспечения для Google.

— Если вы знаете меня, то, вероятно, вы знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и сделать вечеринку для Android, — сообщила девушка в Twitter.

Компания начала заниматься разработкой Android-версии после того, как получила инвестиции в размере $100 млн в январе 2021 года.

На данный момент доступ к соцсети имеют только владельцы iPhone и исключительно по приглашению авторизированных пользователей.

Утечка данных в Clubhouse

Об утечке данных из Clubhouse стало известно 23 февраля.

Одному пользователю удалось попасть сразу в несколько аудиокомнат и получить доступ к разговорам, которые он транслировал на другой сайт.

Clubhouse заверил, что заблокировал пользователя и установил новые меры безопасности.