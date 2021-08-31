Бюджетний смартфон Pixel 5a від Google вперше показали публіці в середині серпня, і експерти з YouTube-каналу PBKreviews перевірили гаджет на ремонтопридатність.

Найкрихкіша частина смартфона — це дисплей, який розбивається через падіння. Його досить легко замінити, попередньо нагрівши рамки для від’єднання від клею. Акумулятор теж можна замінити без проблем — для цього необхідно відкрутити декілька гвинтів, не знімаючи задню кришку.

Мінусів виявилося набагато більше — батарею міцно зафіксували клеєм, і в домашніх умовах розділити компоненти не так просто. Порт USB для зарядки прикріплений до материнської плати, і якщо він вийде з ладу — є ймовірність у необхідності заміни всієї начинки пристрою.

Експерти з PBKreviews поставили смартфону оцінку 5 із 10 балів за ремонтопридатність.

Нагадаємо, що Google Pixel 5a отримав захист за стандартом IP67, а також збільшену автономність завдяки новому акумулятору.

Серед інших характеристик — процесор Snapdragon 765G, який працює в парі з 6 ГБ оперативної пам’яті. Цінник на пристрій стартує з позначки $449, що цілком непогано для таких параметрів.

У смартфона є й інші мінуси – Google Pixel 5a перегрівається під час знімання відео. Відомо, що останній смартфон Google нагрівається до критичної позначки під час використання параметрів 4K 30FPS і 4K 60FPS. Користувачі почали масово скаржитися на гаджет у мережі.

Джерело: PBKreviews

Фото: PBKreviews