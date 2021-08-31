Бюджетный смартфон Pixel 5a от Google впервые показали публике в средине августа, и эксперты из YouTube-канала PBKreviews проверили гаджет на ремонтопригодность.

Самая хрупка часть смартфона — это дисплей, который разбивается из-за падения. Его достаточно легко заменить, предварительно нагрев рамки для отсоединения от клея. Аккумулятор тоже можно заменить без проблем — для этого необходимо открутить несколько винтов, не снимая заднюю крышку.

Минусов оказалось гораздо больше — батарею крепко зафиксировали клеем, и в домашних условиях разделить компоненты не так просто. Порт USB для зарядки прикреплен к материнской плате, и если он выйдет из строя — есть вероятность в необходимости замены всей начинки устройства.

Эксперты из PBKreviews поставили смартфону оценку 5 из 10 баллов за ремонтопригодность.

Напомним, что Google Pixel 5a получил защиту по стандарту IP67, а также увеличенную автономность за счет нового аккумулятора.

Среди остальных характеристик — процессор Snapdragon 765G, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Ценник на устройство стартует с отметки $449, что вполне неплохо для таких параметров.

У смартфона есть и другие минусы — Google Pixel 5a перегревается во время съемки видео. Известно, что последний смартфон Google нагревается до критической отметки при использовании параметров 4K 30FPS и 4K 60FPS. Пользователи начали массово жаловаться на гаджет в сети.

Источник: PBKreviews

Фото: PBKreviews