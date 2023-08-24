Google вітає Україну з Днем Незалежності: логотип компанії – у синьо-жовтих кольорах

24 серпня компанія Google забарвила логотип свого пошуковика в синьо-жовті кольори, щоб привітати українців із Днем Незалежності.

Для святкового дудлу Google запросила художницю з Києва Поліну Дорошенко.

Українка створила ілюстрацію у вигляді святкового параду, що уособлює всіх українців, які гордо та впевнено крокують у майбутнє.

– Синьо-жовтий прапор України, як і кольори, які сьогодні можна спостерігати на логотипі, символізують відкрите небо над безкраїми пшеничними полями. Це уособлення незламності духу українців, відданості землі та любові до свободи, – пишуть у Google про логотип компанії 24 серпня.

Сьогоднішнє свято, додають у компанії, – не лише про незламність духу українського народу, а й про пам’ять про всіх, хто віддав життя за свою країну та бореться за неї зараз.

Якщо натиснути на дудл, пошуковик переадресовує на сторінку із запитом День Незалежності України, де можна знайти всю інформацію про це свято.

Логотип компанії в цей час змінюється – усі літери в логотипі стають жовтими, а на місці однієї з літер О з’являється синя ластівка, а поряд із логотипом – синє сердечко.

З протилежного боку – продовження теми святкового параду – “ноги” людей, які є на основному логотипі.