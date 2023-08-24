24 августа компания Google окрасила логотип своего поисковика в сине-желтый цвет, чтобы поздравить украинцев с Днем Независимости.

Для праздничного дудла Google пригласила художницу из Киева Полину Дорошенко.

Украинка создала иллюстрацию в виде праздничного парада, олицетворяющего всех украинцев, гордо и уверенно шагающих в будущее.

– Сине-желтый флаг Украины, как и цвета, которые сегодня можно наблюдать на логотипе, символизируют открытое небо над бескрайними пшеничными полями. Это олицетворение несокрушимости духа украинцев, преданности земле и любви к свободе, – пишут в Google о логотипе компании 24 августа.

Сегодняшний праздник, добавляют в компании, – еще и о памяти всех, кто отдал жизнь за свою страну и борется за нее сейчас.

Если нажать на дудл, поисковик переадресовывает на страницу с запросом День Независимости Украины, где можно найти всю информацию об этом празднике.

Логотип компании в это время меняется – все буквы в логотипе становятся желтыми, а на месте одной из букв О появляется синяя ласточка, а рядом с логотипом – синее сердечко.

С противоположной стороны – продолжение темы праздничного парада – “ноги” людей, изображенные на основном логотипе.