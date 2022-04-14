Binance та художнє об’єднання NFT-UA презентує благодійний NFT-проект «Birds of hope»

Суть проект полягає у торгівлі унікальними зображеннями птахів, які символізують NFT-token. Половина всіх коштів, що будуть зароблені на цьому заході підуть на благодійність — у перевірені та надійні фонди.

Для створення проекту об’єдналася команда художників під назвою NFT-ua.com, яка і досі поповнюється талановитими митцями. А партнером цієї організації стала найбільша у світі криптовалютна біржа Binance. Тому, можна не тільки інвестувати у криптовалюту, але й купувати картини і стати частиною благодійного заходу.

Про заснування криптовалютно-благодійної організації

Засновником ідеї став Володимир Хмура – художник із 20-річним досвідом. 4 роки тому він зацікавився криптовалютою, і з появою технології NFT вирішив застосувати її в благодійних цілях.

– Наша ціль в рамках проекту «Птахи надії» – передати 500 000 грн у благодійні фонди. Місія об’єднання – зламати стереотипи про ринок криптовалюти. Адже за допомогою NFT-токенів можна не лише отримувати прибуток, але й реалізовувати соціальні проекти, одночасно популяризуючи вітчизняне мистецтво, –коментує Володимир.

Як приєднатися до «Птахи надії»

Щоб стати учасником проекту або підтримати його, ви можете придбати картину за криптовалюту: