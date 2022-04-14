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Binance и художественное объединение NFT-UA представило благотворительный NFT-проект «Birds of hope»

14 апреля 2022, 12:02
Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Binance и художественное объединение NFT-UA представило благотворительный NFT-проект «Birds of hope»

Суть проекта заключается в торговле уникальными изображениями птиц, которые символизируют NFT-token. Половина всех средств, которые будут заработаны на этом мероприятии, пойдут на благотворительность — в проверенные и надежные фонды.

Для создания проекта объединилась команда художников из NFT-ua.com, которая до сих пор пополняется талантливыми художниками. А партнером этой организации стала самая крупная в мире криптовалютная биржа Binance. Желающие купить не только инвестировать в криптовалюту, но и купить картины и стать частью благотворительного мероприятия — присоединяйтесь к проекту.

О создании криптовалютно-благотворительной организации

Основателем идеи стал Владимир Хмура – ​​художник с 20-летним опытом. 4 года назад
он заинтересовался криптовалютой, и с появлением технологии NFT решил применить ее в
благотворительные цели.

Наша цель в рамках проекта «Птицы надежды» – передать 500 000 грн в благотворительные
фонды. Миссия объединения – сломать стереотипы о рынке криптовалюты. Ведь с помощью NFT-токенов можно не только получать прибыль, но и реализовывать социальные проекты, одновременно популяризируя отечественное искусство, – комментирует Владимир.

Как присоединиться к «Птицы надежды»

Чтобы стать участником проекта или поддержать его, вы можете приобрести картину
за криптовалюту:

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NFT
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