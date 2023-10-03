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Зміни у календарі: церковні свята у листопаді 2023 року

3 Жовтня 2023, 13:29
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Церква
Джерело: Depositphotos

Українські віряни продовжують звикати до нового календаря церковних свят. З 1 вересня ПЦУ живе за новоюліанським, а не григоріанським календарем. Згідно з таким рішенням, нерухомі дати свят пересунулись на 13 днів вперед. Так, наприклад, у жовтні День Покрови святкували 1-го, а перенесли на 14 жовтня.

Зміни торкнулися і листопада, куди перейшли кілька великих свят, що раніше відзначали в грудні. Факти.Life підготували церковний календар на листопад 2023 року, щоби допомогти вам зорієнтуватися та не пропустити важливі дати.

Церковні свята у листопаді 2023 року

  • 1 листопада – святих чудотворців Косми і Дам’яна;
  • 7 листопада – памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині;
  • 8 листопада (замість 21 листопада) – архістратига Михайла;
  • 13 листопада – святого Івана Златоустого;
  • 14 листопада – святого апостола Филипа;
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту;
  • 16 листопада – святого апостола Матея;
  • 17 листопада – святого Григорія Чудотворця;
  • 18 листопада – святих мучеників Платона і Романа;
  • 21 листопада (замість 4 грудня) – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада (замість 13 грудня) – Андрія Первозваного.

Нагадаємо, що у парафій є два роки, щоби остаточно перейти на новоюліанський календар.

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