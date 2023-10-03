Українські віряни продовжують звикати до нового календаря церковних свят. З 1 вересня ПЦУ живе за новоюліанським, а не григоріанським календарем. Згідно з таким рішенням, нерухомі дати свят пересунулись на 13 днів вперед. Так, наприклад, у жовтні День Покрови святкували 1-го, а перенесли на 14 жовтня.

Зміни торкнулися і листопада, куди перейшли кілька великих свят, що раніше відзначали в грудні. Факти.Life підготували церковний календар на листопад 2023 року, щоби допомогти вам зорієнтуватися та не пропустити важливі дати.

Церковні свята у листопаді 2023 року

1 листопада – святих чудотворців Косми і Дам’яна;

7 листопада – памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині;

8 листопада (замість 21 листопада) – архістратига Михайла;

13 листопада – святого Івана Златоустого;

14 листопада – святого апостола Филипа;

15 листопада – початок Різдвяного посту;

16 листопада – святого апостола Матея;

17 листопада – святого Григорія Чудотворця;

18 листопада – святих мучеників Платона і Романа;

21 листопада (замість 4 грудня) – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада (замість 13 грудня) – Андрія Первозваного.

Нагадаємо, що у парафій є два роки, щоби остаточно перейти на новоюліанський календар.