Уже 31 жовтня настане найстрашніша ніч року – Хелловін. День, коли багато охочих приміряють на себе образи відьом, клоунів, вампірів, принцес і багатьох інших персонажів із фільмів і серіалів.

Для повного завершення образу необхідний макіяж, який не завжди виходить зробити за допомогою професіонала. Однак це не проблема, оскільки з базовим набором косметики ви зможете впоратися самостійно. Як зробити легкий макіяж на Хелловін – далі в матеріалі.

Опівнічна відьма

Для цього макіяжу вам знадобляться тіні будь-якого відповідного відтінку, чорна помада, рум’яна і білий грим.

Спершу акцентуємо увагу на очах – наносимо тіні й малюємо стрілки. Далі фарбуємо губи чорною помадою чи м’яким олівцем. Ретельно промальовуємо вилиці та контуруємо підборіддя. Акцент у цьому макіяжі на лоб, на якому нам необхідно намалювати білим гримом місяць.

Останній штрих – крапочки чи зірочки під очима.

Клоун Pennywise

Для цього образу вам будуть необхідні тональний крем, підводка, червона помада, чорні й червоні тіні, біла база під тіні чи грим.

Після того, як ви нанесли основу на обличчя, можна розпочинати створення образу. Перше, що необхідно зробити – нанести тіні будь-якого червоного відтінку на складку повіки і нижню повіку, далі наносимо чорні тіні.

Для завершення макіяжу очей буде потрібна біла основа під тіні чи грим, яку необхідно нанести на їх куточки.

Червоними тінями чи помадою малюємо ніс як у кота й обводимо його по контуру чорною підводкою. Потім наносимо відблиски білим гримом.

Малюємо широку усмішку червоною помадою і обводимо її за допомогою підводки чи чорного олівця. Далі – розтушовуємо два кольори за допомогою тіней і пензля.

За допомогою помади робимо шрами від губ до очей і над бровами, межі яких корегуємо пензлем.

Вензді Аддамс

Ще один легкий макіяж на Хелловін – образ Вензді Аддамс. Для нього нам будуть необхідні тональний крем, чорні, темно-коричневі, сіро-коричневі та червоні тіні, чорний олівець, туш і коричнева помада.

Спершу необхідно почати з очей – наносимо червоні тіні й темно-коричневі по краях. Чорним олівцем малюємо невеликі стрілки і розтушовуємо їх.

Наносимо тон і вибілюємо колір обличчя. Малюємо сіро-коричневими тінями вилиці й робимо ніс вужчим. Профарбовуємо вії, також можна скористатися накладними. Фінальний крок – коричнева помада на вуста.