Зеленський доручив уряду переглянути та оновити дні відзначення професійних свят

Президент Володимир Зеленський доручив відповідним державним інституціям переглянути систему змішування державних свят та дня пам’яті. Про це він розповів у відеозверненні у суботу, 9 вересня.

Він зазначив, що у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти: День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

При чому, подібних збігів у календарі багато. Наприклад День юриста і День художника або День будівельника і День працівників ветеринарної медицини.

Зараз дивляться

— Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі, а деякі спільноти, такі як спільнота істориків, взагалі не мають свого професійного свята.

— Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно, – додав глава держави.

Зеленський подякував усім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильної спортивної міцності. Та тим, хто відповідний наш спортивний досвід додає до фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень.

Також президент подякував всім працівникам кіногалузі “за кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику”.

Зеленський підсумував, що нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя.