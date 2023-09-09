Президент Владимир Зеленский поручил соответствующим государственным институтам пересмотреть систему смешивания государственных праздников и дней памяти. Об этом он рассказал в видеообращении в субботу, 9 сентября.

Он отметил, что во вторую субботу сентября в нашей стране отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества: День физической культуры и спорта и День украинского кино. При чем подобных совпадений в календаре много. Например, День юриста и День художника или День строителя и День работников ветеринарной медицины.

— Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки. Очевидно, что есть много недопустимых смешиваний смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре, а некоторые сообщества, такие как историки, вообще не имеют своего профессионального праздника.

Сейчас смотрят

— Собственно, я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично, — добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто приносит Украине спортивные победы, кто тренирует наших спортсменов, кто учит детей правильной спортивной прочности. И тем, кто соответствующий наш спортивный опыт приобщает к физической культуре и новой системе реабилитации, к системе восстановления украинцев и украинок после ранений.

Также президент поблагодарил всех работников киноотрасли “за каждое единение эмоций, которое наши люди, взрослые и дети, сейчас чувствуют, смотря украинское кино, украинский сериал, украинскую документалистику”.

Зеленский подытожил, что нация, которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь и свою уверенную судьбу в этом мире, свои мечты и собственное видение жизни.