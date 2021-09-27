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З Днем вихователя в Україні! Найкращі привітання в картинках

27 Вересня, 08:00 Євгенія Шапоренко
З Днем вихователя в Україні! Найкращі привітання в картинках

В Україні День вихователя відзначають 27 вересня. У цей день вихователів вітають вже 10 років.

Привітання з Днем вихователя в картинках

Поздравления с Днем воспитателя в картинках Поздравления с Днем воспитателя в картинках Поздравления с Днем воспитателя в картинках Поздравления с Днем воспитателя в картинках Поздравления с Днем воспитателя в картинках

День вихователя – історія свята

Вперше День вихователя в Україні відзначили в 2011 році. Кабмін України затвердив дату свята в постанові №629 Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти.

До цього працівників дошкільних установ традиційно вітали в один день з вчителями – першу неділю жовтня. Однак з часом у них з’явилося своє професійне свято.

Зазвичай, в цей день у садках влаштовують святкові заходи. Водночас вітати заведено не тільки вихователів, а й інших співробітників дошкільного закладу – нянь, викладачів музики, завідувачів, кухарів.

У професійному світі в цей день проводять семінари, конференції, вручення нагород.

Історія дитсадка

Перший дитячий садок з’явився в Шотландії. У 1802 році педагог і філософ Роберт Оуен організував школу для малюків. Назва дитячий садок до нас прийшла з Німеччини. У 1837 році її придумав педагог Фрідріх Фребель.

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