В Україні День вихователя відзначають 27 вересня. У цей день вихователів вітають вже 10 років.

Привітання з Днем вихователя в картинках

День вихователя – історія свята

Вперше День вихователя в Україні відзначили в 2011 році. Кабмін України затвердив дату свята в постанові №629 Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти.

До цього працівників дошкільних установ традиційно вітали в один день з вчителями – першу неділю жовтня. Однак з часом у них з’явилося своє професійне свято.

Зазвичай, в цей день у садках влаштовують святкові заходи. Водночас вітати заведено не тільки вихователів, а й інших співробітників дошкільного закладу – нянь, викладачів музики, завідувачів, кухарів.

У професійному світі в цей день проводять семінари, конференції, вручення нагород.

Історія дитсадка

Перший дитячий садок з’явився в Шотландії. У 1802 році педагог і філософ Роберт Оуен організував школу для малюків. Назва дитячий садок до нас прийшла з Німеччини. У 1837 році її придумав педагог Фрідріх Фребель.