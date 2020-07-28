День ангела Володимира щороку святкують 28 липня. Він був встановлений на честь рівноапостольного великого князя Володимира. Саме його пам’ять православна церква вшановує в цей день.

Крім того, з ім’ям святого князя Володимира Великого пов’язано хрещення Русі у 988 році.

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Ім’я Володимир перекладається як Той, хто володіє світом. Тому чоловіки з таким іменем енергійні, допитливі, наполегливі та розсудливі.

Факти ICTV зібрали привітання з Днем ангела Володимира, щоб ви могли побажати всього найкращого своїм рідним та близьким.

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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам’ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

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Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчував поруч дихання твого ангела.

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Твоє ім’я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

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Доречним доповненням до щирих привітань також будуть листівки з Днем Володимира. Надіславши одну з них, ви зможете зайвий раз приділити увагу близькій людині і зробити їй вдвічі приємніше.