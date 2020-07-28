День ангела Володимира щороку святкують 28 липня. Він був встановлений на честь рівноапостольного великого князя Володимира. Саме його пам’ять православна церква вшановує в цей день.
Крім того, з ім’ям святого князя Володимира Великого пов’язано хрещення Русі у 988 році.
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Ім’я Володимир перекладається як Той, хто володіє світом. Тому чоловіки з таким іменем енергійні, допитливі, наполегливі та розсудливі.
Факти ICTV зібрали привітання з Днем ангела Володимира, щоб ви могли побажати всього найкращого своїм рідним та близьким.
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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам’ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
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Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчував поруч дихання твого ангела.
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Твоє ім’я Володя – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
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Доречним доповненням до щирих привітань також будуть листівки з Днем Володимира. Надіславши одну з них, ви зможете зайвий раз приділити увагу близькій людині і зробити їй вдвічі приємніше.