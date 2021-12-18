Традиційно 18 грудня відзначають День ангела Сави. Це ім’я має арамейське походження і означає “мудрець”.

Сава відрізняється добротою свого характеру, спокоєм, добродушністю і високою моральністю. Він напрочуд розважливий і обережний.

Власників цього імені можна рідко побачити на вечірках і дискотеках. Замість гучного відпочинку вони віддадуть перевагу читанню гарної книги.

Сава може бути надмірно емоційним, але інші люди побачать лише маску спокою, оскільки він добре вміє приховувати свої справжні переживання. Зазвичай, людина з ім’ям Сава досить освічена, він легко може досягнути успіхів у роботі.

Привітання з Днем ангела Сави в СМС

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сава,

Прийми привітання!



***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч у хвилини радості, смутку, кохання та розчарувань. Бажаю, щоб він тебе завжди піднімав, коли ти впадеш, втішав, коли плакатимеш, радів разом з тобою.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сава,

Прийми привітання!



***

Вітаю тебе, Саво! Нехай твоє життя буде найбільш захоплюючим і довгим романом, у який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі вірними супутниками та справжніми друзями. Сміливо йди дорогою, вписуючи в цю книгу нові цікаві сторінки!

***

Сава – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем ангела Сави у листівках