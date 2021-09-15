15 вересня відзначають день ангела Оксани. Це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає гостинна, гостя, мандрівниця або чужоземка.
Якщо серед ваших близьких чи подруг є власниці цього імені, не забудьте привітати їх з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Оксани в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Оксани в листівках
Привітання з днем ангела Оксани в СМС
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З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
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З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Сьогодні – Оксані,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
***
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Нехай тебе кохання гріє,
Як сонця промені ясні,
Хай всі твої прекрасні мрії,
Здійсняться, наче уві сні!
Значення імені Оксана
Найчастіше дівчата на ім’я Оксана наділені емоційністю, чуйністю, ніжністю, добротою і завзятістю. Також їм властива прямолінійність і запальність.
Здебільшого власниці цього імені ставлять перед собою непідйомні задачі, частіше і залишаючи їх такими, проте вони дуже самостійні.
Характер імені Оксана непростий, але привабливий, оскільки вона чесна, відкрита і ніколи не буде спілкуватися з тими, з ким їй нудно або некомфортно.
Оксана рідко порушує свої принципи, відстоюючи їх до останнього.
Власниця цього імені приваблює чоловіків, оскільки вміє з ними спілкуватися. До супутника життя в неї високі вимоги. Оксана вірна та любляча дружина.