15 вересня відзначають день ангела Оксани. Це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає гостинна, гостя, мандрівниця або чужоземка.

Якщо серед ваших близьких чи подруг є власниці цього імені, не забудьте привітати їх з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Оксани в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Оксани в листівках

Привітання з днем ангела Оксани в СМС

***

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні – Оксані,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай тебе кохання гріє,

Як сонця промені ясні,

Хай всі твої прекрасні мрії,

Здійсняться, наче уві сні!

Значення імені Оксана

Найчастіше дівчата на ім’я Оксана наділені емоційністю, чуйністю, ніжністю, добротою і завзятістю. Також їм властива прямолінійність і запальність.

Здебільшого власниці цього імені ставлять перед собою непідйомні задачі, частіше і залишаючи їх такими, проте вони дуже самостійні.

Характер імені Оксана непростий, але привабливий, оскільки вона чесна, відкрита і ніколи не буде спілкуватися з тими, з ким їй нудно або некомфортно.

Оксана рідко порушує свої принципи, відстоюючи їх до останнього.

Власниця цього імені приваблює чоловіків, оскільки вміє з ними спілкуватися. До супутника життя в неї високі вимоги. Оксана вірна та любляча дружина.