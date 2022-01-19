В Україні відзначають Водохреще. Свято супроводжується пірнаннями в ополонку, хоч і церква неодноразово говорила, що ця традиція не має відношення до православних порядків. Це лише народний звичайні і не більше.

Однак священики також супроводжую пірнання в ополонку на Водохреще.

До речі, відомі українці також люблять пірнути у холодну воду. Наприклад, боксер Денис Берінчик та актор Андрій Карпов.

А ось у Вінниці цього дня провели ще й фестиваль чаю. Тому після купання в ополонці всі охочі могли погрітися чаєм на заході.

Проте поки для одних купання в ополонці – це забави, то іншим доводить забезпечувати безпеку під час свята. Зокрема йдеться про рятувальників, які чергують на всіх офіційних локаціях, де люди пірнають в ополонку. Бійці ДСНС слідкують за людьми, проводять інструктажі та надають допомогу у разі необхідності.

Рятувальники нагадують – категорично заборонено вживати алкоголь, як перед купанням, так і після. Знаходитись у річці – не більше хвилини, а зігріватися – звичайним чаєм. Та й взагалі – до занурення організм треба готувати заздалегідь та в ідеалі – перед цим ще й порадитися із лікарем.

Дівчата зі свого боку перетворюють Водохреща на можливість вигуляти нові купальники і зробити екстравагантні фото. Сніг, мороз та бікіні – навіть дивитися холодно.