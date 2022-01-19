В Украине отмечают Крещение. Традиционно праздник сопровождается ныряниями в прорубь, хоть и церковь неоднократно говорила, что эта традиция не имеет отношения к православным порядкам. Это всего лишь народный обычай и не более.

Однако священники также сопровождаю ныряния в прорубь на Крещение.

Кстати, известные украинцы также любят окунуться в холодную воду. Например, боксер Денис Беринчик и актер Андрей Карпов.

А вот в Виннице в этот день провели еще и фестиваль чая. Поэтому после купания в проруби все желающие могли отогреться чаем на мероприятии.

Однако пока для одних купание в проруби – это забавы, то другим приходится обеспечивать безопасность во время праздника. В частности, речь идет о спасателях, которые дежурят на всех официальных локациях, где люди ныряют в прорубь. Бойцы ГСЧС следят за людьми, проводят инструктажи и оказывают помощь при необходимости.

Спасатели напоминают – категорически запрещено употреблять алкоголь, как перед купанием, так и после. Находиться в реке – не больше минуты, а согреваться – обычным чаем. Да и вообще – к погружению организм нужно готовить заранее и в идеале – перед этим еще и посоветоваться с врачом.

Девушки со своей стороны превращают Крещение в возможность выгулять новые купальники и сделать экстравагантные фото. Снег, мороз и бикини — даже смотреть холодно.