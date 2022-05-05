Воздвиження Хреста Господнього або просто Воздвиження 2022 припадає на 27 вересня. Це церковне свято має постійну дату.

Цього дня заведено йти до церкви і старанно молитися про прощення всіх гріхів, а також поклонятися хресту як символу покаяння.

Наші пращури вважали цей день великим святом і пов’язували з ним природні цикли. Вони вірили, що 27 вересня змії дуже активні, у передчутті холодів вони шукають місце сплячки.

Цього дня категорично заборонялося ходити до лісу, поля, степу,ставків, річок, озер та інших місць, де мешкають змії.

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