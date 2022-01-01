Водохреща 2022 року припадає на вівторок, 19 січня, адже воно є постійним святом. Свято відзначають християни, які дотримуються юліанського календаря.

Цей день дуже важливий для вірян – саме 19 січня Іван Хреститель хрестив Ісуса у річці Йордан, коли йому було 30 років.

Згідно з розповіддю, після хрещення Ісус пішов у пустелю, щоб усамітнитися. Він молився і дотримувався посту, щоб підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю. У Євангелії від Луки вказується, що він не їв 40 днів, і за цей період диявол намагався його підштовхнути до гріха.

Раніше згадувалося про особливі властивості води цього дня — вона могла зцілити хвороби. Досі заведено набирати води з місця хрещення та нести її додому.

На Водохрещу 2022 віряни занурюються в ополонку, або ж обливаються святою водою. Наш народ вірить, що це допоможе зміцнити здоров’я та позбутися хвороб.

Крім Хрещення, на початку 2022 року на українців чекає величезна кількість свят. Так, вже 7 січня відзначатиметься Різдво, а 8 числа — Собор Пресвятої Богородиці. Ознайомитись з усіма церковними святами січня 2022 року можна у матеріалі Фактів ICTV.