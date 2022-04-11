Песах починають відзначати на 14 день весняного місяця нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, що відповідає приблизно березню-квітню григоріанського числення. Згідно з єврейським календарем, у 2022 році святкування Песаха починається у п’ятницю, 15 квітня, і триватиме воно до суботи, 23 квітня.

Песах – весняне свято в пам’ять виходу євреїв з Єгипту. Це свято символізує оновлення світу і звільнення людини. У цей період знаходиться свобода.

Одні дослідники називають Песах як вихід із землі єгипетської, а інші пов’язують з історією свята – з Виходом з єгипетського рабства більш ніж 3 тис. років тому.

Песах багато хто трактує, як уста, які говорять, що і відповідає головній заповіді свята Песах – говорити про історію Виходу.

У це свято категорично не можна:

вживати квасні продукти, а також хліб.

їсти продукти з пшениці, вівса і жита;

вживати алкогольні напої на основі дріжджів, а також солодові лікери.

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