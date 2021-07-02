У 2021 році 3 липня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні важливі дати. Факти ICTV розповідають, яке свято 3 липня.
3 липня – яке сьогодні свято
Щорічно у першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найспокійніших річок, яка посідає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну (після Волги та Дунаю).
Також 3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів – ще одна дата, присвячена екології. У літній період в лісах і полях збільшується кількість сміття, тому ця дата покликана звернути увагу людей на екологічну проблему.
У церковному календарі в цей день вшановують пам’ять священномученика Мефодія, благовірного князя Гліба Володимирського та святителя Міни.
Іменини 3 липня
Іменини в цей день святкують: Андрій, Гліб, Інна, Римма.
Народні прикмети 3 липня
- Якщо в цей день ви не побачили павука – буде дощ;
- Дощі в цей день – наступний місяць буде також дощовим;
- Побачили жабу на траві – сильні зливи найближчими днями;
- Якщо сіла на дах сова – будуть негоди.
Що не можна робити 3 липня
- З’ясовувати стосунки з колегами;
- Займатися прибиранням вдома;
- Вживати жирну їжу.