У вівторок, 7 листопада, відзначається Міжнародний день медичної фізики. Віряни сьогодні вшановують пам’ять 33-х мучеників, що були страчені у Мелітині.

Які свята відзначають 7 листопада 2023 року, в кого іменини, прикмети і заборони на цей день – далі у матеріалі.

Яке сьогодні свято – 7 листопада 2023 року

Згідно з новим календарем, 7 листопада – день пам’яті 33-х мучеників у Мелітині. Вони були страчені за часів гонінь римських імператорів Діоклетіана і Максиміан (284-305 роки).

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Святого мученика Ієрона разом 32 іншими воїнами зібрали у Мелітині і запропонували принести жертву язичницьким богам. Вони відмовились це зробити і відкрито сповідали свою віру в Христа.

Тоді гонитель наказав бити мучеників, а Ієрону ще й відсікти руку. Після жорстокого побиття ледь живих мучеників кинули в темницю, а вранці їм відрубали голови.

Пізніше багатий християнин Хрисанфій викупив у Лізія голову святого Ієрона. Коли гоніння на християн закінчились, на місці, де стратили святих мучеників, він побудував храм, куди і поклав голову.

У період царювання імператора Юстиніана при будівництві храму на честь святої мучениці Ірини мощі святих мучеників були знайдені нетлінними.

Хто святкує день ангела 7 листопада 2023 року

Згідно з новим календарем, день ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.

Що не можна робити 7 листопада 2023 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла, оскільки це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Не варто лінуватися та проводити цілий день в ліжку. Також заборонено сваритися на птахів, проганяти їх, наші предки вірили, що так можна притягнути у своє життя велике нещастя.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися рукоділлям, оскільки це принесе добробут у родину. Сьогодні варто думати позитивно та відганяти від себе погані думки.

Також день є сприятливим для прибирання. Вважається, що все погане піде з будинку разом із брудом та сміттям.

Народні прикмети на 7 листопада 2023 року