Во вторник, 7 ноября, отмечается Международный день медицинской физики. Верующие сегодня чтят память 33-х мучеников, казненных в Мелитине.

Какие праздники отмечают 7 ноября 2023 года, у кого именины, приметы и запреты на этот день — далее в материале.

Какой сегодня праздник — 7 ноября 2023 года

Согласно новому календарю, 7 ноября — день памяти 33-х мучеников в Мелитине. Они были казнены во времена гонений римских императоров Диоклетиана и Максимиан (284-305 годы).

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Святого мученика Иерона вместе 32 другими воинами собрали в Мелитине и предложили принести жертву языческим богам. Они отказались это сделать и открыто исповедовали свою веру во Христа.

Тогда гонитель приказал бить мучеников, а Иерону еще и отсечь руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в темницу, а утром им отрубили головы.

Позже богатый христианин Хрисанфий выкупил у Лизия голову святого Иерона. Когда гонения на христиан закончились, на месте, где казнили святых мучеников, он построил храм, куда и положил голову.

В период царствования императора Юстиниана при строительстве храма в честь святой мученицы Ирины мощи святых мучеников были найдены нетленными.

Кто празднует день ангела 7 ноября 2023 года

Согласно новому календарю, день ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

Что нельзя делать 7 ноября 2023 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, желать кому-то зла, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Не стоит лениться и проводить целый день в постели. Также запрещено ругаться на птиц, прогонять их, наши предки верили, что так можно привлечь в свою жизнь большое несчастье.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься рукоделием, поскольку это принесет благополучие в семью. Сегодня стоит думать позитивно и отгонять от себя плохие мысли.

Также день является благоприятным для уборки. Считается, что все плохое уйдет из дома вместе с грязью и мусором.

Народные приметы на 7 ноября 2023 года