Сьогодні, 30 січня, у нашій країні відзначають День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Віряни вшановують пам’ять трьох святих – Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзіна та Іоанна Златоустого.

Яке сьогодні свято – 30 січня 2024 року

Згідно з новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні, 30 січня, віряни вшановують пам’ять Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Також цей день називають Трисвяття, або Собор трьох святителів.

Це свято присвячене пам’яті великих каппадокійців. Під час правління імператора Олексія I Комніна в Константинополі точилися суперечки щодо першості когось із цих трьох святих. Одні ставили вище Василя Великого, інші Григорія Богослова, а треті – Іоанна Златоустого.

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Згідно з церковним переказом, 1084 року митрополиту Євхаїтському Іоанну з’явилися разом три святителі та повеліли встановити спільний день святкування їхньої пам’яті, сказавши, що вони рівні перед Богом.

– Ми рівні перед Богом, як ти бачиш; немає у нас ні поділу, ні будь-якої протидії один одному. Кожен із нас окремо, у свій час, збуджуваний Божественним Духом, написав відповідні повчання для спасіння людей. Чого ми навчилися потаємно, те передали явно людям. Немає між нами ні першого, ні другого. Якщо ти посилаєшся на одного, то в тому ж згодні й обидва інші.

Який сьогодні, 30 січня 2024 року, день в Україні

30 січня в Україні святкують День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Це професійне свято, яке було засноване міністром оборони України на той час Михайлом Єжелем – 3 червня 2011 року.

Цей підрозділ дуже важливий для підтримання життєдіяльності збройних сил. Фахівці військово-соціального управління ЗСУ займаються профілактикою правопорушень і моніторять морально-психологічний стан особового складу. Вони допомагають вирішувати проблеми, що виникають у непростих умовах бойової служби.

Хто святкує День ангела 30 січня 2024 року

30 січня іменини відзначають Василь, Григорій, Іоанн, Антон, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.

Що не можна робити 30 січня 2024 року

Не можна лаятися, лихословити, ображати і ображатися.

Не варто конфліктувати, обговорювати і засуджувати.

Не можна прати, прясти і в’язати.

Не варто цього дня підковувати коней.

Не потрібно ходити в ліс.

Що можна робити сьогодні

У день Собору трьох святителів віряни моляться. У Григорія просять про зміцнення віри, в Іоанна про зцілення душі й тіла, а у Василя про заступництво в науці та навчанні.

Наші пращури на Трисвяття будували плани, оскільки вважалося, що вони обов’язково здійсняться. Чоловіки займалися вуличною роботою.

Народні прикмети на 30 січня 2024 року