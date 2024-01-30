Сегодня, 30 января, в нашей стране отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ. Верующие чтят память трех святых — Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого.

Какой сегодня праздник — 30 января 2024 года

Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября 2023 года, сегодня, 30 января, верующие чтят память Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Также этот день называют Трисвятие, или Собор трех святителей.

Этот праздник посвящен памяти великих каппадокийцев. Во время правления императора Алексея I Комнина в Константинополе шли споры о первенстве кого-либо из этих трех святых. Одни ставили выше Василия Великого, другие Григория Богослова, а третьи — Иоанна Златоустого.

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Согласно церковному преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились вместе три святителя и повелели установить общий день празднования их памяти, сказав, что они равны пред Богом.

— Мы равны у Бога, как ты видишь; нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг другу. Каждый из нас отдельно, в свое время, возбуждаемый Божественным Духом, написал соответствующие поучения для спасения людей. Чему мы научились сокровенно, то передали явно людям. Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба других.

Какой сегодня, 30 января 2024 года, день в Украине

30 января в Украине празднуют День специалиста военно-социального управления ВСУ. Это профессиональный праздник, который был учрежден министром обороны Украины в то время Михаилом Ежелем — 3 июня 2011 года.

Это подразделение очень важно для поддержания жизнедеятельности вооруженных сил. Специалисты военно-социального управления ВСУ занимаются профилактикой правонарушений и мониторят морально-психологическое состояние личного состава. Они помогают решать возникающие в непростых условиях боевой службы проблемы.

Кто празднует День ангела 30 января 2024 года

30 января именины отмечают Василий, Григорий, Иоанн, Антон, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина.

Что нельзя делать 30 января 2024 года

Нельзя ругаться, сквернословить, обижать и обижаться.

Не стоит конфликтовать, обсуждать и осуждать.

Нельзя стирать, прясть и вязать.

Не стоит в этот день подковывать лошадей.

Не нужно ходить в лес.

Что можно делать сегодня

В день Собора трех святителей верующие молятся. У Григория просят об укреплении веры, у Иоанна об исцелении души и тела, а у Василия о покровительстве в науке и учении.

Наши предки на Трисвятие строили планы, поскольку считалось, что они обязательно исполнятся. Мужчины занимались уличной работой.

Народные приметы на 30 января 2024 года