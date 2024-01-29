На понеділок, 29 січня, в Україні припадає День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.

Які свята відзначають 29 січня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який сьогодні 29 січня 2024 року, день в Україні

День пам’яті Героїв Крут – це дата, яка присвячена важливій битві за незалежність України. Він був між Армією УНР і Червоною гвардією 1918 року – тоді для нас битва закінчилася успіхом.

Зараз дивляться

День працівника пожежної охорони присвячений усім тим, хто готовий у будь-яку хвилину врятувати з вогняних лап. Пожежники постійно доводять свою ефективність, і за врятовані життя їм потрібно віддати належне.

Хто святкує день ангела 29 січня 2024 року

29 січня день ангела відзначають Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Що не можна робити 29 січня 2024 року

На 29 січня заборонено ходити до лісу, вирушати в довгу дорогу і сваритися з близькими. Негативні думки не повинні засмічувати вашу голову.

Що можна робити сьогодні

На День пам’яті Героїв Крут традиційно в багатьох містах влаштовувалася скорботна хода, покладання квітів, тематичні вечори. Однак в умовах війни від цього довелося відмовитися заради безпеки. Якщо маєте вільну хвилинку – допоможіть нужденним. Добра справа точно повернеться до вас у найвідповідніший момент.

Народні прикмети на 29 січня 2024 року