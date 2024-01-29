На понедельник, 29 января, в Украине приходится День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.

Какие праздники отмечают 29 января 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня 29 января 2024 года, день в Украине

День памяти Героев Крут — это дата, которая посвящена важной битве за независимость Украины. Он был между Армией УНР и Красной гвардией в 1918 году — тогда для нас битва закончилась успехом.

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День работника пожарной охраны посвящен всем тем, кто готов в любую минуту спасти из огненных лап. Пожарники постоянно доказывают свою эффективность, и за спасенные жизни им нужно отдать должное.

Кто празднует день ангела 29 января 2024 года

29 января день ангела отмечают Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.

Что нельзя делать 29 января 2024 года

На 29 января запрещено ходить в лес, отравляться в долгую дорогу и ссориться с близкими. Негативные мусли не должны засорять вашу голову.

Что можно делать сегодня

На День памяти Героев Крут традиционно во многих городах устраивалась скорбное шествие, возложение цветов, тематические вечера. Однако в условиях войны от этого пришлось отказаться ради безопасности. Если есть свободная минут — помогите нужденным. Доброе дело точно вернется к вам самый подходящий момент.

Народные приметы на 29 января 2024 года