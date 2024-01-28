Сьогодні, 28 січня, світ приділяє увагу захисту персональних даних та безробіттю, а ще грає в конструктор Lego. Православні віряни за новим церковним календарем вшановують преподобного Єфрема Печерського та святого Єфрема Сирина.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят, а також іменинників, прикмети та заборони, повʼязані з цим днем.



Яке сьогодні свято – 28 січня 2024 року

Православна церква згадує святого Єфрема Переяславського, що був церковним діячем XI-XII століть, єпископом Переяслава, відтак митрополитом Київським. Він мав грецьке походження, і до того, як стати ченцем, служив скарбником та керував господарством при дворі Великого князя Київського Ізяслава I Ярославича. За його ініціативи збудовано багато церков та монастирів. У літописах вказано, що Єфрем Переяславський був фундатором лікарняної справи на Русі, першим розробив монастирський статут, згідно з яким будував громадські лазні, безкоштовні лікарні для бідних і мандрівників, стаціонарні відділення для важкохворих.

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Також сьогодні вшановують християнського святого Єфрема Сирина, що проповідував, писав церковні повчання, був самітником, жив у печері та молився. Поступово навколо нього сформувався осередок учнів, що слухали чернечі настанови й переймали молитви. Одна з них читається донині у Великий піст і звучить так:

Господи і Владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослав’я не дай мені. Дух же доброчесності, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.



Який сьогодні, 28 січня 2024, день в Україні

На цю дату припадає Міжнародний день захисту персональних даних. Це питання дуже актуальне в наш час, адже ми постійно ділимося приватною інформацією: в своїх офісах, під час онлайн-покупок чи звернення за різними послугами. Метою цього дня є підвищення обізнаності громадян, зокрема про найкращі способи захисту своїх даних.

Всесвітній день безробітних теж відзначається 28 січня і має на меті привернути увагу до проблем із зайнятістю населення. Для українців це питання постало особливо гостро в умовах повномасштабної війни. Через вторгення Росії та обстріли української території чимало людей лишилися без роботи чи були змушені змінити свій профіль.

Разом з тим 28 січня святкують Міжнародний день конструктора Lego. Дата обрана не випадково, адже саме цього дня у 1958 році запатентували знамениту цеглинку, що є ключовою деталлю майже в усіх наборах. Цей бренд завжди крокує в ногу з часом, що дозволяє йому залишатися однією з найвідоміших іграшок на планеті.

Також нині відзначають День відкриття Антарктиди – шостого й останнього відкритого материка. Його територія не належить жодній країні світу, а площа становить майже 14 млн км (континентально понад 50 млн км). Взимку Антарктида значно збільшується в розмірах.



Хто святкує День ангела 28 січня

Якщо сьогодні у вашій родині на свято зʼявиться дівчинка, її буде доречно назвати Ольга. Серед хлопчиків та чоловік іменини відзначають власники рідкісних імен Варфоломій, Вольдемар, Леонтій і Теодор, а також звичних та доволі розповсюджених в нашій країні – Володимир, Георгій, Єгор, Гнат і Федір.



Що не можна робити 28 січня 2024 року

Давні українці після опівночі намагалися не виходити з дому, а також не бралися за складну роботу. Заборонено було сваритися з близькими та друзями. Астрологи не радять в цей день займатися хатніми справами й стригтися та рекомендують утриматися від суперечок з начальством. Не варто сьогодні вживати алкоголь та переїдати.



Що можна робити сьогодні

Згідно з місячним календарем, це найкращий день для заручин та шлюбу, відповідно, і для святкового столу з різними наїдками та напоями. Якщо у вас є власна справа, то ця дата просто ідеальна для презентацій, рекламних кампаній і корпоративів.

Народні прикмети на 28 січня 2024