Сьогодні, 24 січня, Україна вітає з професійним святом своїх розвідників, світ відзначає День освіти, а православні віряни вшановують святу Ксенію.

Факти ICTV дізналися більше про свята, іменинників, прикмети та заборони цього дня.



Яке сьогодні свято – 24 січня 2024 року

За новим календарем православна церква вшановує пам’ять преподобної Ксенії Римлянки (6 лютого – за старим стилем). Народжена у 5-му столітті в родині знатного римського сенатора дівчина отримала імʼя Євсевія. З юності вона прагнула присвятити себе служінню Богу. Проте батьки хотіли для неї іншої долі – знайшли нареченого та почали готуватися до пишного весілля. Тоді дівчина втекла з дому з двома відданими служницями.

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Корабель довіз їх на малолюдний острів Коа. Тут Євсевія змінила своє ім’я на Ксенію, що означає “подорожня”, та зустрілася зі своїм майбутнім духовним провідником отцем Павлом – ігуменом монастиря святого Андрія Первозваного у Миласі. Туди й подалася Ксенія зі своїми супутницями, придбала невеликий будинок і створила там монастир, куди почали долучатися віряни.

Наприкінці життя преподобна попрощалася з сестрами і лишилася в церкві, щоб помолитися перед розп’яттям. У переказах йдеться, що в момент відходу святої над монастирем з’явився блискучий хрест у сяючому вінку. Він супроводжував похоронну процесію аж до місця поховання праведниці. Місце її останнього прихистку відоме тим, що там відбулося багато чудесних зцілень.



Який сьогодні, 24 січня 2024, день в Україні

З 2018 року цього дня відзначається День зовнішньої розвідки України. Дата обрана невипадково, адже саме 24 січня у 1919 році був створений перший підрозділ розвідки в УНР. Українські розвідники стоять на варті захисту національних інтересів країни та її громадян. Така служба існувала ще за часів Гетьманщини, тож українці з давніх-давен працювали над тим, щоби вберегти свою землю від зовнішніх загроз. Особливо важливу роль відіграють розвідники в умовах повномасштабної війни, що Росія розгорнула проти України.

З 2019 року у світі 24 січня відзначають Міжнародний день освіти. Свято започаткувала ООН, щоб наголосити на значенні освіти для миру та розвитку. Зазвичай кожен з Днів освіти присвячують певній темі, до якої звертаються протягом всього року. Так, перший з них звертав увагу на важливість освіти для розвитку кожної людини та світу.

На 24 січня припадає й Міжнародний жіночий спортивний день. Його започаткували у Франції для боротьби з дискримінацією та гострими питаннями, що стосуються зокрема питання насильства та сексуалізації жінок в спорті.

Якщо сьогодні ви чекали на якийсь знак, щоб сказати комусь щось приємне, то ось він – нині відзначається День компліменту. Тож це гарна нагода висловити свою повагу чи захоплення людині, яка на це заслуговує. Згідно з дослідженнями, від щирого компліменту ми отримуємо не менше задоволення, ніж від матеріальної відзнаки нашої праці. Зажди приємно почути добрі слова стосовно своїх найкращих рис. До слова, той, хто робить компліменти щиро, теж отримує заряд позитиву.



Хто святкує День ангела 24 січня

Сьогодні вітання з іменинами приймають хлопчики та чоловіки, яких звуть Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій та Ян. Якщо у вас в родині сьогодні на світ зʼявилася дівчинка, зауважте, що нині День ангела Ксенії та Оксани. Можливо, ви вирішите назвати маленьку саме так.



Що не можна робити 24 січня 2024 року

Сьогодні не варто позичати гроші, а також стригти нігті і волосся. Наші пращури вірили, що так можна накликати борги. Також не виходили вдосвіта на вулицю та в жодному разі не піднімали хустку, що впала на дорогу, щоб не накликати біди.

Астрологи цього дня не радять щось починати чи завершувати. Також 24 січня не сприяє бізнесу та знайомствам з людьми.



Що можна робити сьогодні

Буває так, що народні вірування не співпадають з місячним календарем, і сьогодні саме такий випадок. Адже зірки вказують на те, що 24 січня – чудовий день для стрижки. Вона принесе щастя, користь та естетичний зовнішній вигляд. Також сьогодні добре виготовляти амулети і талісмани. Це чудовий день для навчання.

Народні прикмети на 24 січня 2024