Сьогодні, 17 лютого, слід проявити доброту і погладити кота, адже свята відповідні. Православні віряни вшановують пам’ять одразу двох святих – великомученика Теодора Тирона і мученицю Маріянну.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят, іменинників, прикмети та заборони цього дня.



Яке сьогодні свято – 17 лютого 2024 року

Згідно з новим календарем, православна церква згадує святого великомученика Теодора (Феодора) Тирона та святу мученицю Маріянну (2 березня за старим стилем).

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Теодор Тирон був солдатом в давньоримському місті Аласія та сповідував християнство. За часів правління імператора Максиміна був звинувачений в підпалі храму богині Кібели. В переказах йдеться, що його примушували відмовитися від своєї віри, Тирон не зрікся та опинився у темниці, де вмер від голоду, а згодом воскрес. Тоді його довго катували та врешті засудили до спалення.

Свята Маріянна була серед жінок, що допомагали проповідувати Слово Боже своїм братам – апостолам Филипу та Варфоломію. Церковний історик Никифор Калліст залишив розповідь про те, що усю трійцю схопили після проповіді у фрігійському місті Ієраполі та кинули до вʼязниці.



Який сьогодні, 17 лютого 2024, день в Україні

У світі відзначається День спонтанного прояву доброти. Його мета – зробити навколишнє середовище кращим, а також донести думку, що радість від спонтанного прояву доброти отримує і той, до кого добре поставилися, і той, хто зробив добро іншому. Тож це гарна нагода хоча б сказати одне одному приязні слова, а ще краще – зробити добру справу.

Також на 17 лютого припадає неофіційне, проте дуже миле свято, – Міжнародний день кота. Люди по всьому світу дякують пухнастикам за ті емоції, які вони дарують своїм власникам, висловлюють своє шанування і любов до вусанів.

Ще одне неофіційне свято, що припадає на цю дату, – Всесвітній день людського духу. Його відзначають з 2003 року. За задумом засновника свята – філософа Марка Леві – кожна людина у цей день має на 2 хвилини замовчати та зануритися в себе, щоби відбулося усвідомлення.



Хто святкує день ангела 17 лютого

Сьогодні привітайте з іменинами власників чоловічих імен Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор та Федір. Серед дівчат та жінок день ангела святкують ті, кого звати Анна, Маріанна, Марія та Пульхерія.



Що не можна робити 17 лютого 2024 року

Народні вірування рекомендують відмовитися від сварок, далеких поїздок, шкідливих звичок, жирної їжі, стрижок та безладу в хаті.

Натомість астрологи навпаки радять не боятися вирушати у далеку подорож та стверджують, що стрижка цього дня принесе не лише гарний вигляд, а й довголіття. Це зайвий раз доводить, що не треба вдаватися до забобонів, бо вони нічим не обґрунтовані.



Що можна робити сьогодні

Отже, крім, стрижки та поїздок 17 лютого – сприятливий день для починання справ, зустрічей з рідними та друзями. Якщо на цю дату у вас запланована операція з нерухомістю, будьте певні, що все пройде якнайкраще.

Народні прикмети на 17 лютого 2024