Як зробити гарний макіяж на Хеловін 2021

Усі хочуть виділитися своїм образом на Хеловін 2021. Проте одного костюма буває замало. Довершити ваш жахливо прекрасний задум може макіяж.

Факти ICTV покажуть, як нафарбуватися на Хеловін та вразити усіх на тематичній вечірці.

Мрець

Спочатку зафарбовуємо білим усе обличчя. Малюємо чорним олівцем ніздрі на носі та чорні кола навколо очей. Проводимо лінії від губ та перпендикулярні до них, щоб було схоже на зуби.

Жінка-кішка

Наносимо базу під макіяж та тональний крем. Приховуємо проблемні зони консилером та робимо контуринг. Фарбуємо брови та повіки світлими тінями. Далі маємо тінями та чорним олівцем промалювати стрілки та лінії на повіках, щоб був ефект кошачого ока. Фарбуємо вії. Вкінці малюємо носик та вусики, як у кота. Також замальовуємо чорним верхню губу та з’єднуємо її лінією із носом.

Відьма

Наносимо на обличчя базу під макіяж та максимально світлий тональний крем. Беремо коричневі тіні для повік та олівець для очей того самого кольору. Ними малюємо зморшки. Не забудьте розтушувати олівець. Фарбуємо брови ширше їхнього контуру та можемо зробити їх довшими та гострішими. Також наносимо яскраві тіні для повік та малюємо стрілки. Далі варто зафарбувати губи помадою темно-бордового відтінку. Завершить ваш образ велика родимка.

Санта Муерте – дух смерті у Мексиці

Спочатку наносимо базу під макіяж та тіні для повік. Малюємо чорним олівцем навколо очей кола та пелюсточки, щоб було схоже на квітку. Фарбуємо іншу частину обличчя білим гримом (можете використати дитячу присипку, але змішайте її із базою під макіяж). Чорним гримом або олівцем фарбуємо кола навколо очей. Пелюстки можна замалювати червоним олівцем для губ. Також малюємо чорні ніздрі на носі. Фарбуємо червоною помадою губи. Малюємо лінії на щоках, які є продовженням лінії між губами. Перпендикулярно до них потрібно провести коротенькі лінії, щоб була імітація зубів. Щось схоже на квіти можна намалювати на лобі. Загалом макіяж готовий. За бажанням можете додати блискіток.

Розбита лялька

Спочатку приклеюємо брови, щоб вони максимально прилягали до обличчя. Далі на обличчя наносимо базу під макіяж та тональний крем. Малюємо фальшиві брови. Зафарбовуємо яскравими тінями повіки. Далі варто намалювати на одному оці стрілку. Наносимо яскраві рожеві рум’яна. На одній щоці, там, де око без стрілки, малюємо розломи. За допомогою темних та світлих тіней для повік завершуємо нашу “розбиту” щоку та робимо малюнок об’ємним. Домальовуємо стрілку на повіці, там, де її не було, але не зачіпаємо наш малюнок. Приклеюємо великі штучні вії. Вкінці фарбуємо губи рожевою помадою.

Ну, ось макіяж на Хеловін 2021 і готовий. Залишається одягнути костюм та дивувати усіх вашим неймовірним образом на вечірці.