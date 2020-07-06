Івана Купала – одне з найдавніших язичницьких свят, яке відзначають у ніч на 7 липня. Цього року це буде вівторок.

Ворожіння на Івана Купала – старовинна традиція, яка збереглася і до наших часів. Ба більше, для деяких способів не потрібно вночі йти до лісу, а можна влаштувати усе вдома.

Тож ми зібрали 5 способів, як ворожити на Івана Купала.

Ворожіння на вінках

Традиційно у ніч на Івана Купала дівчата плетуть пишні вінки. Кожна квітка у ньому має своє значення, тому намагаються підбирати ті, які символізують їхні бажання.

Потім дівчата запалюють свічки та міцно кріплять їх на вінки, які пускають на воду. Так, за народним повір’ям вважалось, у який бік попливе вінок, звідти має з’явитись суджений.

Якщо ж вінок довго крутиться на місці – дівчина протягом року заміж не вийде.

Ворожіння на воді

Це один з найпростіших способів ворожіння, який не потребує додаткових предметів. Потрібно лише у широку ємність набрати води.

Потім загадуємо бажання і кидаємо у воду невеликий камінець (або щось схоже). Якщо на воді утвориться парна кількість кіл – бажання здійсниться.

Читайте: Коли Івана Купала

Ворожіння на воску

У ніч на Івана Купала можна також ворожити на воску. Потрібно поламати свічку на шматки, скласти в ложку та розігріти її на вогні, аж поки воск повністю не розтопиться.

Потім треба різко вилити рідину в склянку з холодною водою. За фігуркою, яка утворилась, зазвичай і ворожать.

Ворожіння на травах

Для цього ворожіння треба зірвати різні трави і квіти навмання і заховати їх вдома під подушкою і лягати спати.

Вранці треба поглянути, які трави там є. Якщо вдалося зібрати дванадцять різних трав, то цього року дівчина вийде заміж.

Ворожіння на цибулі

У ніч на Івана Купала можна провести просте ворожіння вдома. Візьміть кілька цибулин та напишіть на кожній ім’я хлопця. Це можуть бути як і знайомі, так і випадкові імена.

Опустіть цибулинки у воду. За народним повір’ям, першою проросте та цибулина, яка має ім’я нареченого.

Традиції Купальської ночі

Ніч на Івана Купала супроводжується безліччю традицій. Це і ворожіння, і стрибки через вогнище і, звісно, пошуки квітки папороті.

Більш детально про традиції ночі на Івана Купала читайте у нашому матеріалі.