Считается, что в день Рождества случаются разные чудеса. Это действительно так, особенно, если искренне в это верить. Не стоит надеяться только на чудеса, можно еще загадать свое желание на Рождество.

Факты ICTV собрали для вас правила и способы загадывания желаний, чтобы они точно сбылись.

Правила загадывания желаний на Рождество

Верить в то, что все свершится

Когда мы загадываем желание, то посылаем сигнал во Вселенную. Мы должны быть уверены в своих действиях, верить в то, что загаданное сбудется, а не относиться к желанию со скептицизмом.

Сказать нет негативу

Любое желание должно нести в себе только что-то хорошее и для вас, и для других людей. Если человек загадывает желание с негативным умыслом или желает несчастья другому, то все зло возвращается к нему самому в той или иной степени.

Правильно формулировать мысли

Здесь все работает так, как с поисковиками: для того чтобы найти что-то в интернете, нужно правильно сформулировать запрос. Чтобы желание исполнилось, нужно произносить его в настоящем времени, словно оно уже сбылось, и избегать частички “не” и слова “хочу”. Например, вместо “Я не буду грустить” лучше сказать “Я счастливый, веселый человек”.

Быть осторожными с желаниеми о деньгах и успехе

Помните, что лучше загадывать повышение или возможность заработать деньги, возможность, которая поможет стать лучше в том деле, в котором вы хотели бы добиться успеха, чем миллион долларов и “стать звездой”. Для того, чтобы достичь желаемого, все же нужно приложить усилия.

Как загадать желание на Рождество

1 способ. В ночь с 6 на 7 января нужно выйти на улицу в тихое место, чтобы сосредоточиться. Если на улицу выйти по каким-то причинам не получается, то можно загадывать желание в тихой комнате наедине, погасив свет.

Подойдите к окну, посмотрите на небо и звезды. Сейчас нужно сосредоточиться, поэтому, если хотите, можно закрыть глаза. Подумайте обо всех желаниях, которые хотели загадать (можно также их визуализировать), и отпустите их в небо.

2 способ. Напишите на листе список желаний. Распечатайте (или сделайте собственноручно) фигурку ангела. Положите список под подсвечник, зажгите свечу, а за огнем расположите ангела. Надо представить, что он настоящий, живой. Рассказывайте ему обо всех ваших желаниях, а в конце разговора обязательно поблагодарите за то, что выслушал.

После этого свечу следует погасить и убрать вместе со списком в укромное место. Фигурку ангела можно сохранить и использовать в качестве оберега.

3 способ. Он также связан с ангелом. Нарисуйте на листе бумаги или картона ангела. Вырежьте его и загадайте свое желание, нарисуйте ангелу один глаз.

Теперь ангелочка нужно спрятать в таком месте, где его никто не увидит. После исполнения желания необходимо дорисовать ему второй глаз.

Рекомендуется после окончания “ритуала” хранить фигурку дома.

4 способ. Придите в церковь, загадайте желание и зажгите свечу. Простой, но действенный и доступный вариант загадывания желаний на Рождество.

Желание нужно загадывать только ночью, желательно в период с 12 до 3 часов утра. Помните, что для исполнения желания необходимо в него искренне верить. Теперь вы знаете, как правильно загадывать желания на Рождество, а значит, все они обязательно сбудутся!