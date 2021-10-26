До Геловіну лічені дні! Отже, час традиційних виробів із гарбуза. Вони прикрасять будинок, привнесуть в нього затишок, а також стануть цікавим доповненням до декорацій.

Утім, щоби зробити традиційний гарбуз-ліхтарик потрібно неабияк попітніти: вичистити овоч та обережно повирізати деталі гострим ножем. Часто можна поранитись чи не отримати бажаний результат через складність задуму. Альтернатива – оригінальний і водночас найпростіший спосіб – зробити малюнки на гарбузі!

Що знадобиться?

Гарбуз

Вологі серветки, паперові рушники

Акрилові фарби

Пензлі для малювання, ватяні палички або інші предмети для нанесення фарби

Олівець

Клей, наліпки, стрічки, блискітки (за бажанням)

Крок 1

Спершу потрібно обрати гарбуз. Це може бути декоративний, зовсім маленький гарбузик або ж великий овальний чи продовгуватий. Усе залежить від задуму. На маленьких – можна зробити простий малюнок, а на великих гарбузах варто промалювати дрібні деталі.

Найкращий гарбуз для фарбування – гладенький, без тріщин і подряпин на шкірці, хоча все залежить від фантазії. Будь-які вади можна обіграти.

Перед тим як фарбувати, помийте та обітріть серветками ваш гарбузик. Далі – слід визначитися з ідеєю. Це може бути чорна кішка, кажан, страшне обличчя, геометричні фігури – що завгодно! Головне – не братися за надто складний малюнок.

Крок 2

Далі – маємо визначити, яким буде колір самого гарбуза, на який вже наноситимемо наш малюнок. Найкраще – спершу зафарбувати весь гарбуз білою фарбою, щоби зверху вже нанести жовту, помаранчеву, рожеву тощо. Так наша фарба стане яскравішою та виразнішою, не буде просвічуватись.

Малювати одразу на шкірці гарбуза теж можна, однак так буде важче перекрити щось у разі помилки. Крім того, гарбуз не матиме такого магічного вигляду.

Розфарбовуємо акриловими фарбами. Пензлики не потрібно змочувати водою, адже акрил – водорозчинна фарба. Втім, змінюючи колір, обов’язково слід промивати пензлик у склянці води. До речі, фарбувати можна не лише пензлем, а й відбитками пальців, спонжем, ватними паличками – усе залежить від фантазії.

Покривати гарбуз фарбою треба охайно, не товстим шаром і чекати, доки висохне, хвилин 5-10. Тоді можна перевернути чи покрутити овоч і фарбувати інші стінки або ж нанести ще один шар.

Крок 3

Уже на пофарбованому сухому гарбузі можна олівцем намітити малюнок. Якщо не впевнені – використовуйте трафарет. Не бійтесь схибити, адже згодом замалюєте усі лінії олівця.

Крок 4

Починайте розфарбовувати гарбузик акриловими фарбами. Тримайте поруч вологу серветку, щоб швидко стерти забруднення. Якщо фарба висохне, виправити вже нічого не вдасться.

Фарбуйте поступово, дайте висохнути попередньому кольору, перед тим як наносити наступний. Ваш символ Геловіну готовий!

Якщо цього замало – за допомогою клею можна додати стрічки, блискітки, наліпки, осінні листочки. Вмикайте фантазію!

P.S. Тепер можна прикрасити приміщення своїм творінням. Якщо виставлятимете гарбуз надворі – радимо переконатись, що на нього не падатимуть прямі сонячні промені, інакше він почне гнити раніше часу.