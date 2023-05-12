Івана Купала – давнє містичне свято, яке щорічно відзначають 7 липня. Цей день повʼязаний з літнім сонцестоянням і має безліч традицій.

В ніч з 6 на 7 липня заведено влаштовувати гуляння, водити хороводи і звертатися до сил природи. Дівчата ж у цей період збиралися на відомі купальські ворожіння. Адже вважається, що на Івана Купала можна дізнатися про свого судженого.

Факти ICTV розповідають, як проводити купальські ворожіння на судженого вдома.

Ворожіння на Івана Купала на судженого вдома

Ворожіння на Івана Купала, як правило, розпочинали вночі. Адже саме тоді, на думку наших предків, виходили містичні істоти і підсилювалася магічна аура.

Ворожіння на травах вдома

На Івана Купала потрібно зірвати на полі дві травинки. Вдома необхідно підвісити їх і загадати два імені (своє та судженого). Дочекайтеся, коли рослини зівʼянуть.

Якщо вони тягнуться одна до одної – вам судилось бути разом. Якщо ж рослини відвернулися, то ця людина – не ваша доля.

Ворожіння на дзеркалі й варениках

Для цього способу вам знадобляться дзеркало, свічки, деревʼяна ложка і вареники.

В темну пору, бажано в ніч з 6 на 7 липня, запаліть свічки, щоб освітити приміщення. Дзеркало потрібно розмістити так, щоб у ньому було ваше відображення. Перед ним покладіть вареники і деревʼяну ложку. Тоді промовте: “На Івана, на Купала, суджений мій, ряджений, прийди до мене, з темряви вийди, частування скуштуй, у дзеркалі покажись”. Після цього потрібно залишити приміщення і піти на пошуки вишневої гілки.

Якщо ви проводите ворожіння не самі, а з подругами, то та дівчина, яка перша знайде – повертається назад і дивиться у дзеркало. В ньому намагайтеся розгледіти обличчя або обриси судженого. Після того, як вона це зробить, потрібно зʼїсти вареник і постукати ложкою по відображенню.

Вишневу гілку залишають як оберіг.

Ворожіння на воді

Заздалегідь потрібно зірвати два бутони квітів без стебел.

Налийте в глибокий посуд воду. Одночасно опускайте два бутони і спостерігайте за тим, що з ними станеться. Якщо вони пливуть назустріч один одному – вам судилося бути разом. Якщо ж просто лежать на поверхні, то вас чекають тривалі стосунки. Проте, коли квітки розійшлися в різні боки, скоріше за все, попереду очікує розставання.

Ворожіння на папері

Чистий аркуш паперу потрібно розрізати на багато частин. На кожному шматку напишіть по одному імені. Сховайте їх під подушку на ніч.

Зранку, як прокинетеся, дістаньте один листок, не дивлячись. Імʼя, яке трапиться, буде належати вашій майбутній половинці.

Ворожіння на рослинах

Вночі потрібно зірвати будь-яку рослину із заплющеними очима. Літера, на яку починається її назва, буде першою в імені вашої долі.

Ворожіння на воску

Розламайте свічку на кілька частин і розтопіть віск. Налийте воду в глибоку ємність і налийте зверху віск.

Важливо спостерігати за тим, які фігури приймає віск. Якщо коло – до весілля; серце – до кохання; квіти – новий шанувальник.