Ивана Купала — древний мистический праздник, который ежегодно отмечают 7 июля. Этот день связан с летним солнцестоянием и имеет множество традиций.

В ночь с 6 на 7 июля принято устраивать гуляния, водить хороводы и обращаться к силам природы. Девушки же в этот период собирались на известные купальские гадания. Ведь считается, что на Ивана Купала можно узнать о своем суженом.

Факты ICTV рассказывают, как проводить купальские гадания на суженого дома.

Гадание на Ивана Купала на суженого дома

Гадания на Ивана Купала, как правило, начинали ночью. Ведь именно тогда, по мнению наших предков, выходили мистические существа и усиливалась магическая аура.

Гадание на травах дома

На Ивана Купала нужно сорвать на поле две травинки. Дома необходимо подвесить их и загадать два имени (свое и суженого). Дождитесь, когда растения завянут.

Если они тянутся друг к другу — вам суждено быть вместе. Если же растения отвернулись, то этот человек — не ваша судьба.

Гадание на зеркале и варениках

Для этого способа вам понадобятся зеркало, свечи, деревянная ложка и вареники.

В темное время суток, желательно в ночь с 6 на 7 июля, зажгите свечи, чтобы осветить помещение. Зеркало нужно разместить так, чтобы в нем было ваше отражение. Перед ним положите вареники и деревянную ложку. Затем проговорите: “На Ивана, на Купала, суженый мой, ряженый, приди ко мне, из темноты выйди, угощение отведай, в зеркале покажись”. После этого нужно покинуть помещение и пойти на поиски вишневой ветки.

Если вы проводите гадание не сами, а с подругами, то та девушка, которая первая найдет — возвращается обратно и смотрит в зеркало. В нем старайтесь рассмотреть лицо или очертания суженого. После того, как она это сделает, нужно съесть вареник и постучать ложкой по отражению.

Вишневую ветку оставляют как оберег.

Гадание на воде

Заранее нужно сорвать два бутона цветов без стеблей.

Налейте в глубокую посуду воду. Одновременно опускайте два бутона и наблюдайте за тем, что с ними произойдет. Если они плывут навстречу друг другу — вам суждено быть вместе. Если же просто лежат на поверхности, то вас ждут длительные отношения. Однако, когда цветки разошлись в разные стороны, скорее всего, впереди ожидает расставание.

Гадание на бумаге

Чистый лист бумаги нужно разрезать на много частей. На каждом куске напишите по одному имени. Спрячьте их под подушку на ночь.

Утром, как проснетесь, достаньте один листок, не глядя. Имя, которое выпадет, будет принадлежать вашей будущей половинке.

Гадание на растениях

Ночью нужно сорвать любое растение с закрытыми глазами. Буква, на которую начинается его название, будет первой в имени вашей судьбы.

Гадание на воске

Разломайте свечу на несколько частей и растопите воск.

Налейте воду в глубокую емкость и налейте сверху воск.

Важно наблюдать за тем, какие фигуры принимает воск. Если кольцо — к свадьбе; сердце — к любви; цветы — новый поклонник.