Уже зовсім скоро Новий рік 2024, покровителем якого є Зелений Дерев’яний Дракон. Оскільки до свята залишилося небагато часу, час замислитися про вбрання.

Часто образ для святкової ночі ми обираємо за кольорами, які подобаються символу року. Також можна покладатися на свій особистий знак. Астропсихологиня Альона Лісна розповіла Фактам ICTV, у чому зустрічати Новий рік 2024 за знаками зодіаку.

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Овни

Рекомендовані кольори та фактури тканин можуть відігравати важливу роль у підвищенні їхнього самовираження та комфорту. Овни часто вражають своєю енергією і відвагою, а тому гладенькі, блискучі тканини, як-от шовк або сатин, можуть відображати їхню сміливість і елегантність.

Щоб рік приніс удачу, обирайте білий, жовтий або сіро-блакитний колір. Висловлюйте свою сміливість і енергію через геометричні візерунки на одязі. Це можуть бути виразні ромби, смуги або графічні деталі.

Тельці

Вибір кольорів і фактур тканин може бути важливим для створення стилю, який виражає природні риси та вподобання Тельців. Вони цінують комфорт і природність, тому одяг із натуральних тканин, як бавовна, льон або вовна, може бути ідеальним вибором.

Кольори для Тельця – зелений, коричневий, беж. Текстуровані тканини, які мають рельєфи або дрібні візерунки, можуть додати інтересу до стилю.

Близнята

Володарям цього знака зодіаку краще обрати одяг жовтого, помаранчевого або світло-сірого кольорів. Близнята вважаються легкими та рухливими, а тому обирайте легкі тканини – шифон або віскозу.

Додайте цікавинки до свого стилю за допомогою аксесуарів, таких, як шарфи та виразні прикраси. Обирайте одяг, який виражає вашу енергію, комунікабельність і розум.

Рак

Вибір кольорів і фактур тканин може бути важливим для створення стилю, який відображає вашу емоційність і чутливість. Сріблястий колір символізує чутливість і місячну природу Раків. Він може виражати ніжність і внутрішню глибину.

Білий є колірним символом чистоти і свіжості, що може відзначити чутливість і надійність знака. Морсько-синій символізує спокій моря і водну природу. Він може підкреслити зв’язок Раків з водою та емоційну глибину.

Додайте у свій образ елементи стилю моря – прикраси з черепашками, візерунки або морські аксесуари. Ви можете обирати одяг із паєток.

Леви

Для зустрічі Нового року 2024 Левам слід звернути увагу на золотий, оливковий або червоний кольори. Також можна додати елементи леопардового декору.

Леви відомі своєю царською натурою, тому розкішні тканини, як-от шовк, сатин або оксамит, можуть виражати ваш впливовий статус.

Якщо хочете розбавити образ із допомогою аксесуарів із дорогоцінним камінням, обирайте на святкування діаманти або смарагди.

Діви

Діви, ваші кольори – блакитний, білий, молочний або зелений. Щоб почуватися комфортно в новорічну ніч, обирайте образ із мінімалістичними деталями та чистими лініями. Додати шарму стилю можна за допомогою дорогоцінних аксесуарів, прикрас або годинника.

Терези

Якщо думаєте, у чому зустрічати Новий рік 2024, зверніть увагу на вбрання природних відтінків. Зелений символізує природу, зростання і гармонію. Бежевий є колірним вираженням природної елегантності та простоти.

Щоб показати свій бездоганний смак, додайте в образ коричневі аксесуари – шкіряні браслети, ремінь, обручі або сумочки.

Скорпіони

Для Скорпіона підійде стандартна улюблена палітра – чорний, бордовий або темно-фіолетовий. Ці кольори чудово демонструють вашу глибоку натуру і принесуть щастя. Обирайте вишукані та мерехтливі тканини.

Щоб додати загадковості й таємничості своєму новорічному образу, додайте вуалі, шалі або обгортки з м’яких і легких тканин.

Стрільці

Людям цього знака зодіаку варто обирати між темно-помаранчевим, синім, білим або фіолетовим кольорами. Тканини, які мають легку текстуру та добре дихають, можуть підкреслити вільну духом природу Стрільця.

Додайте до свого образу етнічні прикраси або екзотичні аксесуари.

Козороги

Краще підбирайте одяг, який відображає вашу практичність та амбіції. Розбавляйте улюблений чорний колір вбранням сірого, пісочного або бежевого. Ідеально для вас обрати класичні фасони. Але трохи сяйва не завадить, зверніть увагу на паєтки.

Водолії

Кольори для Водолія – електричний синій, білий, сріблястий або металік. Вони найкраще покажуть вашу відкритість до інновацій та майбутніх змін у новому році.

Добре обирати також розписний одяг або щоб на ньому був оригінальний принт. Завершіть свій образ футуристичними аксесуарами. Також можете поекспериментувати з кольором волосся, додавши кілька яскравих пасм.

Риби

Бажано обрати м’які пастельні відтінки – блакитний, м’ятний, рожевий або лавандовий. М’які тканини, наприклад, шифон, мереживо або шовк, допоможуть підкреслити вашу чуттєву натуру. Можете додати святкову хустку з орнаментом для завершення образу. Також вам підійдуть квіткові прикраси або вишукані браслети.