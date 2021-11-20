21 листопада католики відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це християнське свято про те, що святий Йоаким та свята Анна привели свою трирічну доньку Марію до Єрусалимського храму, щоб присвятити її Богові.

Про історію, традиції та прикмети на Введення в храм Пресвятої Богородиці – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята

У католицькій церкві свято було відоме з IX століття у Сицилії, а вже у XV столітті поширилося у Франції.

Стародавні рукописи вказують на те, що перед зачаттям до святої Анни прилетів янгол, який повідомив про швидку появу дитини. Натомість Богоматір дала обіцянку, що віддасть своє чадо на служіння Богу.

Вже у віці трьох років Марію привели до храму, де зустрів її первосвященник. Потім він ввів дівчинку до святая святих, куди до цього входив лише головний священник.

Відомо, що дівчинка провела у храмі 12 років, там її виховували, а сама Марія займалася рукоділлям та молилася Богу. Згодом їй за чоловіка був обраний вдівець Йосип.

Традиції та заборони на введення до храму Пресвятої Богородиці

Традиційно, в Україні цей день розпочинається з походу до церкви усією родиною. У цей день вважалося, що якщо перший гість у будинку буде молодим хлопцем — сім’я матиме велику удачу та грошову притоку. А якщо літній чоловік – це до хвороб та проблем у будинку.

Цього дня заборонено шити, прибирати та прати – це потрібно зробити заздалегідь.

Наші пращури пильно слідкували за погодою — якщо на Введення буде сніг, то він залишиться на землі надовго. Вважалося, що якщо цього дня буде багато дощів та калюж – то навесні всі рослини будуть дуже швидко рости.

Церковні свята у листопаді 2021

У календарі на листопад 2021 року є багато важливих дат.

Наприклад, вже з 28 листопада розпочнеться Різдвяний піст, який триватиме 40 днів. У цей період варто відмовитися від вживання їжі з м’ясом, рибою та алкоголем.