Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції і заборони

4 Грудня 2021, 09:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Введення в Храм Пресвятої Богородиці

Щороку, 4 грудня, християни східного обряду відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це одне з двонадесятих свят, яке було встановлене на згадку про введення Діви Марії до Єрусалимського храму.

Історія свята

Історію свята Введення у храм Пресвятої Богородиці переказує Святе Передання церкви й стародавні апокрифічні церковні твори.

Святі Йоаким та Анна довго не мали дітей. Вони багато років щиро молилися Богу та дали обітницю – якщо в них народиться дитина, віддадуть її на служіння у храм Божий.

Довгоочікуване немовля народилося у подружжя 21 вересня (Різдво Пресвятої Богородиці), батьки назвали дівчинку Марією.

Коли їй виповнилося три  роки, Йоаким та Анна вдягли її у святкове вбрання, запросили рідних та близьких, та усі разом, із запаленими свічками в руках відправилися до  Єрусалимського храму.

Там Пресвяту Діву Марію зустрів первосвященник Захарія. Щоб підійти до нього, трирічна Богородиця повинна була сама піднятися по сходах з 15 величезних каменів. Для дитини такого віку це було неможливе, але вона швидко піднялася вгору та підійшла до здивованого первосвященника Захарії.

Первосвященник Захарія відчув неймовірну силу Божу, та ввів у храм Пресвяту Богородицю.  Після цього вона залишилася жити при храмі у приміщенні для дівчат.

Традиції

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці заведено ходити на службу до церкви, молитися та причасчатися.

Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці допоможуть знайти спокій, очиститися від гріхів і здобути допомогу покровительки.

Читайте також:
Введення у храм Пресвятої БогородиціМолитви на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

На святкову службу священики одягають блакитний колір, який вважається Богородичним. Жінки у цей день також намагаються додати до свого вбрання якийсь елемент блакитного кольору.

Сьогодні можна ходити в гості або кликати до себе друзів. Однак варто враховувати, що зараз триває багатоденний Різдвяний піст, тому не рекомендується споживати їжу тваринного походження і зловживати спиртними напоями.

Читайте також:
Різдвяний пістРіздвяний піст 2021-2022: календар харчування за днями

Що не можна робити

У свято Введення у храм Пресвятої богородиці не можна лаятися, сваритися та пити алкоголь.

Також цього дня не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати й виконувати інші справи по господарству.

Прикмети

  • Введення прийшло – зиму привело.
  • Скільки на Введення води, стільки на Юрія (6 травня) трави.
  • Якщо сніг випав і не розтанув до весни, то урожай буде дуже хорошим і багатим.
  • Морозна й сонячна погода – решта зими буде м’якою і досить теплою.
  • Якщо на Введення морози – всі свята будуть морозні, а якщо тепло – то і всі свята теплі.
Читайте також:
Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети, традиції і заборониДень святого Миколая та апостола Андрія: церковний календар на грудень 2021

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка