Щороку, 4 грудня, християни східного обряду відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це одне з двонадесятих свят, яке було встановлене на згадку про введення Діви Марії до Єрусалимського храму.

Історія свята

Історію свята Введення у храм Пресвятої Богородиці переказує Святе Передання церкви й стародавні апокрифічні церковні твори.

Святі Йоаким та Анна довго не мали дітей. Вони багато років щиро молилися Богу та дали обітницю – якщо в них народиться дитина, віддадуть її на служіння у храм Божий.

Довгоочікуване немовля народилося у подружжя 21 вересня (Різдво Пресвятої Богородиці), батьки назвали дівчинку Марією.

Коли їй виповнилося три роки, Йоаким та Анна вдягли її у святкове вбрання, запросили рідних та близьких, та усі разом, із запаленими свічками в руках відправилися до Єрусалимського храму.

Там Пресвяту Діву Марію зустрів первосвященник Захарія. Щоб підійти до нього, трирічна Богородиця повинна була сама піднятися по сходах з 15 величезних каменів. Для дитини такого віку це було неможливе, але вона швидко піднялася вгору та підійшла до здивованого первосвященника Захарії.

Первосвященник Захарія відчув неймовірну силу Божу, та ввів у храм Пресвяту Богородицю. Після цього вона залишилася жити при храмі у приміщенні для дівчат.

Традиції

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці заведено ходити на службу до церкви, молитися та причасчатися.

Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці допоможуть знайти спокій, очиститися від гріхів і здобути допомогу покровительки.

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На святкову службу священики одягають блакитний колір, який вважається Богородичним. Жінки у цей день також намагаються додати до свого вбрання якийсь елемент блакитного кольору.

Сьогодні можна ходити в гості або кликати до себе друзів. Однак варто враховувати, що зараз триває багатоденний Різдвяний піст, тому не рекомендується споживати їжу тваринного походження і зловживати спиртними напоями.

Що не можна робити

У свято Введення у храм Пресвятої богородиці не можна лаятися, сваритися та пити алкоголь.

Також цього дня не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати й виконувати інші справи по господарству.

Прикмети