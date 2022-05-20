20 травня в Україні святкують Всесвітній день травматолога. У 2022 році це свято припадає на п’ятницю.

Сьогодні треба привітати всіх тих професіоналів, які щодня допомагають людям стати на ноги. Професіоналізм та знання своєї справи дозволяє максимально швидко та безболісно відновлювати після пошкоджень організму.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках із Всесвітнім днем травматолога, які зможуть підтримати професіоналів своєї справи. Теплі слова допоможуть підняти дух кожного в цей непростий час.

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Існування цього свята бере свій початок у 1971 році. Тоді ООН виступила за утвердження Міжнародного дня травматолога, щоб нагадати усьому світу про важливість даного напряму в медицині, а також подякувати професіоналам за їхню допомогу. У Міжнародний день лікаря в усьому світі влаштовуються семінари, симпозіуми, майстер-класи, а також обговорюються актуальні теми в галузі травматології.

Вже зовсім скоро настане червень – травневі свята добігають кінця, і настав час готуватися до літа. У період найспекотнішої пори року українці відзначатимуть Трійцю, а під кінець місяця – День Конституції України.

Також своє професійне свято відзначатимуть журналісти, працівники легкої промисловості, фермери, медичні працівники та багато інших. Переглянути календар свят червня 2022 року можна на Фактах ICTV.