Вітання зі Старим Новим роком 2022 у віршах

Старий Новий рік — шанс гарно відзначити початок нового року для тих, хто пропустив святкування першого січня. Для багатьох це свято стало сімейною традицією, коли близькі люди збираються за одним столом і проводять час разом.

Факти ICTV зібрали цікаві вітання зі Старим Новим роком 2022.

Вітання зі Старим Новим роком у віршах

У цей Старий Новий рік

Побажаю знову:

Хай він щастя принесе,

Будуть всі здорові.

Буде радісна сім’я,

Колеги, друзі, ти і я!

***

У Старий Новий рік

Удача в хатку хай ввійде,

Хай успіх нас не підведе.

Грошей в житті нехай буде в достатку,

А думки й дім завжди в порядку!

***

Сію, сію, посіваю,

Зі Старим Новим роком вітаю,

Щастя, здоров’я бажаю.

Нехай у новому році

Тигр радість вам приносить!

***

Радуйтесь та веселіться!

До нас ступає на поріг

Чудове свято незрівнянне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Нехай новорічні вогні

Яскраво палають,

І знають всі, що ми

Свято відзначаєм!

Хай Старий добрий Новий рік

Переступить наш поріг,

Принесе з собою щастя,

А на додачу – ще й удачу.

***

Якщо Новий рік проспав,

Відклади турботи,

Старий Новий рік прийшов —

Настав час їсти торти.

Стіл гостям ти накривай,

Та про себе не забувай.

Пам’ятай: цей Новий рік

Буде кращим, ніж торік.

***

Український наш рід

Знає Старий Новий Рік.

Відзначати не забуваємо,

Стіл великий ми накриваємо.

Пам’ятаємо: в новому році

Щастя й удачу ми в дім запросим.

***

Зі Старим Новим роком

Привітати хочу вас,

Хай бажання заповітні

Здійсняться у цей час.

***

В чудовий день, 14 січня

Нехай збереться разом вся родина,

І світле свято — Старий Новий рік

Відзначить разом вся щаслива Україна!

***

Старий Новий рік розкрив обійми,

Зібралася за столом уся сім’я.

Попросимо ж у Тигра для нашої родини

Багато щастя, радості, любові та добра.

***

Любов і щастя хай завжди будуть у домі,

А грошей хай завжди буде сповна.

Зі Старим вітаємо вас Новим роком,

Бажаємо в будинку затишку й тепла.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

***

Запалюйте гірлянди, бенгальські вогні,

Зустрічайте Старий Новий рік!

Нехай щасливі будемо всі ми

В цьому році без турбот.

***

Ось свято — Старий Новий рік

Знову до нас завітало.

Бажаю, щоб у серці щастя розквітало,

А грошей було більше, ніж торік.

***

Шлю вітання щирі вам

Зі Старим Новим роком!

Хай не буде в ньому ям,

Що вийдуть вам боком.

Хай приносить щастя він,

Вдачу подарує.

Буде безліч гарних змін,

Хай життя вирує!

Старий Новий рік традиційно відзначається 14 січня. Саме цього дня за юліанським календарем святкується початок нового року. Свято вважається неофіційним та відзначається не у всіх країнах. Виник він тому, що, за календарною традицією, Різдво обов’язково передує Новому року, тоді як у православних християн все навпаки — так і виникла потреба у святі.

Нехай ці привітання зі Старим Новим роком допоможуть вам якнайкраще привітати всіх близьких людей з цим чудовим святом!