У першу неділю травня – 8 числа, українці відзначать важливе та ніжне свято – День матері. У цей час прийнято дякувати своїм найближчим людям за життя і в черговий раз нагадати їм про те, як сильно ви їх любите.
Мама – перше слово практично кожної людини. Це та людина, яка, незважаючи ні на що, завжди буде поряд – вашою підтримкою та опорою. У наш непростий час не кожен може бути поряд із мамою чи просто сісти та приїхати до неї в гості, особливо якщо ви перебуваєте в різних містах, проте зателефонувати чи відправити СМС – можливо.
Факти ICTV підготували добірку гарних привітань у СМС із Днем матері – далі в матеріалі.
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З Днем матері, мамо, тебе я вітаю
Та довгих і радісних років бажаю,
Здоров’я хай буде у тебе, кохана,
А ти завжди ніжна, як квітка весняна,
Благаю тебе, не сумуй, моя мила,
Будь радісна та неодмінно щаслива!
***
Мамо, не можу я слів підібрати,
Щоб, моя люба, тебе привітати,
Довго живи, не хворій, будь весела,
Щастя хай б’ють невичерпні джерела,
Перед тобою, матусю, вклоняюсь,
Все буде добре, завжди сподіваюсь!
***
Мамусю рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – тільки для тебе.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, й надії, і мирного неба.
***
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
***
Твої руки золоті я до губ своїх пригорну,
І тебе, моя рідна, ніжно-ніжно обійму.
В цей день ні на хвилину засумувати тобі не дам,
Хай розцвітають посмішки в це гарне свято мам.