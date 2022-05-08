У першу неділю травня – 8 числа, українці відзначать важливе та ніжне свято – День матері. У цей час прийнято дякувати своїм найближчим людям за життя і в черговий раз нагадати їм про те, як сильно ви їх любите.

Мама – перше слово практично кожної людини. Це та людина, яка, незважаючи ні на що, завжди буде поряд – вашою підтримкою та опорою. У наш непростий час не кожен може бути поряд із мамою чи просто сісти та приїхати до неї в гості, особливо якщо ви перебуваєте в різних містах, проте зателефонувати чи відправити СМС – можливо.

Факти ICTV підготували добірку гарних привітань у СМС із Днем матері – далі в матеріалі.

***

З Днем матері, мамо, тебе я вітаю

Та довгих і радісних років бажаю,

Здоров’я хай буде у тебе, кохана,

А ти завжди ніжна, як квітка весняна,

Благаю тебе, не сумуй, моя мила,

Будь радісна та неодмінно щаслива!



***

Мамо, не можу я слів підібрати,

Щоб, моя люба, тебе привітати,

Довго живи, не хворій, будь весела,

Щастя хай б’ють невичерпні джерела,

Перед тобою, матусю, вклоняюсь,

Все буде добре, завжди сподіваюсь!



***

Мамусю рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – тільки для тебе.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, й надії, і мирного неба.

***

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

Твої руки золоті я до губ своїх пригорну,

І тебе, моя рідна, ніжно-ніжно обійму.

В цей день ні на хвилину засумувати тобі не дам,

Хай розцвітають посмішки в це гарне свято мам.