Вже скоро українці відзначатимуть Новий 2022 рік. У новорічну ніч заведено збиратися у сімейному колі, загадувати найпотаємніші бажання та дарувати подарунки рідним людям.

Також варто привітати всіх знайомих та друзів з роком синього та водяного тигра. Саме щирі та душевні привітання зроблять це свято ще більш радісним та атмосферним.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Новим роком в гіфках.

Щоб 2022 рік приніс удачу, його потрібно правильно зустріти. Блакитний Тигр полюбляє яскраві образи, асиметричні сукні, паєтки, сукні міні та об’ємні рукава.

У новорічну ніч краще відмовитися від штучних відтінків, зокрема, неону. Також не рекомендують одягати фіолетовий, тому що такі кольори можуть розізлити дику тварину.

До вибору святкового образу варто поставитися відповідально, тоді новий рік Тигра подарує вам яскраві моменти та теплі спогади. В чому зустрічати Новий рік – читайте на Фактах ICTV.