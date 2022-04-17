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Привітання з Вербною неділею у листівках

17 Квітня 2022, 06:28
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Привітання з Вербною неділею у листівках
Джерело: Pixabay

17 квітня християни східного обряду святкують Вербну неділю 2022. Традиційно це свято відзначають на шостому тижні Великого посту, за сім днів до Великодня.

Символом Вербної неділі у православній традиції стали гілочки верби. Ця рослина символізує пробудження і нове життя, а також вважається надійним оберегом усієї родини.

Ми підготували яскраві листівки з Вербною неділею 2022, аби ви могли привітати рідних і друзів зі світлим святом.







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Найрозповсюдженішою традицією на Вербну неділю є освячення гілочок верби. Найчастіше це котики, прикрашені святковими стрічками.

Виходячи з церкви, віряни жартома б’ють один одного гілочками та примовляють Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, недалечко – червоне яєчко!

Освячені гілочки верби несуть додому – їх можна розкласти під іконами чи просто поставити у вазу. Що робити з вербою після свята, ми писали раніше.

Теги
Великдень , Вербна неділя , Привітання зі святами
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