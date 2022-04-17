Вербна неділя – одне з головних свят у церковному календарі. Цього дня віряни йдуть до церкви на службу, а потім освячують гілочки верби.
У світле свято подаруйте близьким теплі привітання з Вербною неділею 2022. Ми дібрали гарні слова, які можна сказати особисто або відправити в СМС.
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Вітаю вас із Вербною Неділею! Від усього серця бажаю здоров’я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!
***
Ой ти гілко, гілко вербова!
На тобі зелена обнова.
Ще холоднувато надворі,
А ти вже в святечнім уборі.
Ти вже у церковцю ходила,
Господу стежинку встелила
І до нас вернулась, свячена
Гілочко вербова, зелена.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч із рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Неділя Вербна до нас прийшла,
Радість і веселощі всім принесла,
Як діти малі б’ємося ми вербою,
Щоб всі здорові були, і в будинку був спокій.
З православним святом сердечно вітаю,
Щастя і удачі вам від душі бажаю,
Нехай всі біди і негоди зникнуть без сліду,
Нехай добрий ангел оберігає вас завжди.
***
Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості та тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою у твоє прекрасне життя! Нехай тепло, добробуту і красиві миті не покидають тебе!
***
З усіх боків чути веселий пташиний спів,
Світле свято до нас йде, Вербна неділя,
У храм ми йдемо з пухнастою вербою,
Щоб освятити її святою водою.
Нехай верба вас б’є, і здоров’я дає,
Нехай удача неодмінно до вас прийде,
Нехай буде повною чашею будинок,
Нехай мир і щастя оселяться в ньому.
***
У прекрасний день весняний,
Всіх вітаємо з Вербною неділею,
Нехай доля обсипле вас неймовірними дарами,
Щоб в щасті й достатку жили завжди ви.
Нехай світле свято,
Подарує вам мир і спокій,
Нехай верба здоров’я дасть,
В день такий святий.
***
Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх благ тобі!