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Що не можна робити у Вербну неділю

16 Квітня 2022, 08:31
Софія Телішевська
Що не можна робити у Вербну неділю
Джерело: Pixabay

Вербна неділя – велике свято, яке християни відзначають за тиждень до Великодня. Цьогоріч Вербна неділя припадає на 17 квітня.

У цей день існує чимало заборон. Що не можна робити у Вербну неділю 2022, розповімо в матеріалі.

Вважається, що у Вербну неділю не можна важко працювати.

Шиття, в’язання і рукоділля краще залишити на інший день.

У Вербну неділю не можна проводити поминальний обід, а також не можна відмовляти в милостині.

За прикметами, у це свято не можна розчісувати волосся, інакше можна накликати неприємності.

У Вербну неділю не рекомендують викидати гілочки верби, а також садити в землю гілочки з минулогорічного свята.

Інші заборони у Вербну неділю:

  • лаятися і сваритися
  • влаштовувати гучні гуляння
  • зловживати алкоголем
  • думати про погане
  • піддаватися обжерливості
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Теги
Великдень , Вербна неділя
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Читайте Як святкують Вербну неділю: традиції, прикмети та заборони

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