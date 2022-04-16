Вербна неділя – велике свято, яке християни відзначають за тиждень до Великодня. Цьогоріч Вербна неділя припадає на 17 квітня.

У цей день існує чимало заборон. Що не можна робити у Вербну неділю 2022, розповімо в матеріалі.

Вважається, що у Вербну неділю не можна важко працювати.

Шиття, в’язання і рукоділля краще залишити на інший день.

У Вербну неділю не можна проводити поминальний обід, а також не можна відмовляти в милостині.

За прикметами, у це свято не можна розчісувати волосся, інакше можна накликати неприємності.

У Вербну неділю не рекомендують викидати гілочки верби, а також садити в землю гілочки з минулогорічного свята.

Інші заборони у Вербну неділю: